Drama soldaților nord coreeni capturați. Nu vor să se mai întoarcă acasă: „Vreau să trăiesc în Ucraina”

Ucraina a lansat o propunere către Coreea de Nord, exprimând disponibilitatea de a preda soldații nord-coreeni capturați, în schimbul eliberării unor cetățeni ucraineni aflați în captivitatea Rusiei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a detaliat această ofertă într-o postare recentă pe rețeaua socială X, însoțită de o înregistrare video cu cei doi prizonieri nord-coreeni capturați sâmbătă în regiunea rusă Kursk.

În videoclip, soldații nord-coreeni povestesc despre condițiile în care au ajuns pe front. Unul dintre prizonieri, aflat într-o stare vizibil precară, declară că nu a știut că este trimis să lupte împotriva Ucrainei: „Li s-a spus de către comandanţi că sunt trimişi la antrenamente”. Cu mâinile bandajate și incapabil să se ridice din pat, acesta mărturisește că ar prefera să rămână în Ucraina: „Vreau să trăiesc în Ucraina”. În cazul în care va trebui să se întoarcă, spune că va pleca, dar dacă va avea șansa să rămână, o va accepta, arată Digi24.ro.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC