Un clip video de 19 secunde publicat pe Twitter arată cum o dronă aflată în arsenalul armatei ucrainene distruge un convoi rus de vehicule.

Este vorba despre dronele Bayraktar TB-2, care au fost cumpărate de armata Ucrainei din Turcia.

Atacul a avut loc luni, 7 martie. Potrivit informațiilor, drona ar fi lovit o parte din blindatele și vehiculele militare ruse care fac parte din convoiul care se îndreaptă spre Kiev, dinspre Belarus.

Lovitura din dronă nimerește un sistem antiaerian BUK-M2 Telar, un sistem care teoretic ar fi putut fi folosit tocmai și împotriva unor amenințări precum dronele ucrainene.

Cel mai recent bilanț al războiului prezentat de Ucraina arată că armata țării invadate de ruși a reușit, în primele 12 zile de confruntări armate, să distrugă 290 de tancuri, aproape 1.000 de blindate și 23 de sisteme de apărare antiaeriană.

#Ukraine: We present some exclusive recent footage from the eyes of the Bayraktar TB2 drone in the hands of the Ukrainian military.

A 9K317 Buk-M2 TELAR, part of the infamous convoy, completely destroyed. pic.twitter.com/PUiWkeOPwm