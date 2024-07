Atacul asupra aerodromului „ Olenia ”, pe care Ucraina l-a efectuat la 27 iulie, a consemnat un nou record pentru dronele ucrainene în ceea ce privește distanța parcursă pentru a lovi.

„Până în prezent, nu știm prea multe despre rezultatele atacului dronelor noastre asupra aerodromului „Olenia”. Cu toate acestea, ceea ce este interesant este că dronele ucrainene nu au zburat până acum la o distanță de 1.800 km. Chiar dacă să zicem calculați distanța de la frontiera de stat foarte primitiv, acesta este un record pentru Forțele de Apărare ucrainene”, a declarat expertul militar al Defense Express Ivan Kiricevski.

Ukrainian strikes hit Tu-22M3 long-range strategic bomber aircraft at Olenya Air Base in Murmansk region, Pravda claims, citing GUR.

Olenya Air Base is 1,800 kilometers away from Ukraine border.

Approximately one-third of Russia's combat-capable bombers are stationed there.