O armă care seamănă cu un telefon de jucărie schimbă fața războiului pe câmpul de luptă din Ucraina

O armă care seamănă cu un telefon de jucărie este cheia unei noi ere în războiul din Ucraina. Pe măsură ce dronele se ridică în aer, un cablu subțire de fibră optică, aproape invizibil ochiului uman, se întinde în spatele lor. La capătul acestuia, un pilot controlează cu precizie direcția dronei, ghidând-o spre o țintă: un vehicul blindat ucrainean. Aceste drone cu fibră optică sunt soluții low-tech care oferă o reacție inovatoare la războiul electronic high-tech, folosit pentru a doborî dronele din aer, scrie The Telegraph.

Războiul electronic, sau blocarea semnalelor care controlează dronele, a devenit o armă majoră pe câmpul de luptă din Ucraina. Conform unui raport al generalului Pierre Schill, 75% dintre dronele rusești și ucrainene sunt doborâte de semnalele electronice. Pentru a contracara această problemă, producătorii de drone din ambele tabere s-au întors la o tehnică simplă, inspirată de un joc din copilărie: un telefon de jucărie realizat din două conserve legate între ele cu o sfoară.

De data aceasta, însă, cablul este de fibră optică. Dronele rusești au fost dotate cu acest sistem ingenios care le face „imune” la semnalele de blocare. Cablul extrem de ușor se derulează în spatele dronei, fără a crea rezistență în zbor, iar semnalele electronice nu mai pot interveni, pentru că sunt blocate de cablul fizic. Cu ajutorul acestei soluții, soldații pot continua să controleze dronele, chiar și atunci când sunt atacate de semnale electronice.

