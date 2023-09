Zborul unei drone ucrainene printr-o pădure până la intrarea în buncărul rușilor. Ce a urmat după detonare VIDEO

Ucrainenii su-au specializat atât de mult în utilizarea dronelor kamikaze, încât sunt în stare să le dirijeze chiar și printre copacii unei păduri.

O demonstrează un videoclip publicat pe Twitter care surprinde modul în care o dronă caută intrarea într-un buncăr al rușilor.

Acțiunea are loc într-o pădure la vest de localitatea Kremina, în estul Ucrainei. Drona este dirijată timp de aproape 1 minut printre copaci până ce este găsită intrarea în buncărul inamicului.

În momentul în care intră în buncăr, drona kamikaze se detonează. Acțiunea militară aparține Brigăzii 67 Mecanizată a Ucrainei, formată pe baza Corpului Voluntarilor Ucraineni.

In the forest west of Kreminna, a Ukrainian FPV loitering munition from the 67th Mechanized Brigade hunts around a Russian position for roughly a minute, eventually identifying and then flying into a Russian bunker before detonating. pic.twitter.com/MZhGTGB8bD