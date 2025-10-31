Fighter Aircraft FA v1, dronă capabilă de misiuni de recunoaștere și atac la viteză mare/FOTO:X@GensekNato15656

Ucraina a dezvăluit un nou concept pentru o dronă de luptă fără pilot, propulsată de motor cu reacție, în cadrul primului summit dedicat războiului cu drone din Filipine - un eveniment care marchează extinderea influenței sale dincolo de Europa, în contextul în care tot mai multe armate caută tehnologii testate în război, scrie euromaidanpress.com.

Potrivit publicației Defence Blog, prezentarea a avut loc la summitul găzduit în Subic Bay, între 27 și 29 octombrie, reunind oficiali militari, producători din industria de apărare și experți din întreaga regiune indo-pacifică.

Delegația ucraineană a prezentat modelul Fighter Aircraft FA v1, un concept de aeronavă compactă fără pilot, capabilă de misiuni de recunoaștere și atac la viteză mare.

Datele tehnice făcute publice indică o viteză de peste 250 km/h, o rază operațională de 30 de kilometri și un plafon de zbor de 5.000 de metri. Drona dispune și de un sistem de detecție a țintelor aeriene pe o distanță de până la 15 kilometri.

Imaginile din timpul prezentării arată un design cu coadă dublă, asemănător cu cel al unor proiecte experimentale dezvoltate în alte țări. Kievul nu a dezvăluit producătorul sau planurile de fabricație, dar oficialii au precizat că proiectul reflectă experiența dobândită de Ucraina în folosirea și contracararea dronelor pe câmpul de luptă.

Inovația dronelor, parte a strategiei de apărare ucrainene

Reprezentanții Ucrainei au explicat cum sistemele autonome și fără pilot au remodelat strategia de apărare a țării, în special în domeniile războiului electronic și al operațiunilor multidomeniu.

În timpul războiului cu Rusia, Ucraina a devenit un lider emergent în inovația tehnologică militară, dezvoltând o gamă largă de drone — de la modele comerciale adaptate la misiuni de recunoaștere, până la sisteme complexe de atac cu rază lungă.

Participarea Ucrainei la summitul din Filipine ilustrează extinderea influenței sale în domeniul apărării dincolo de continentul european.

Pe fondul intensificării competiției tehnologice în Asia și Pacific, Kievul încearcă să exporte expertiza acumulată în timpul conflictului și să devină un furnizor important de soluții militare inovatoare pentru partenerii săi internaționali.

