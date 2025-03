Noua dronă ucraineană UAS SETH, asemănătoare cu Shahed, pe câmpul de luptă. Ce-i așteaptă pe ruși FOTO/VIDEO

Ucrainenii au aruncat în luptă o nouă dronă. Aeronava artizanală a fost realizată pe plan intern și este asemănătoare cu Shahed, dronele folosite intens de Rusia.

Recent, Brigada a 12-a de operațiuni speciale din Ucraina, cunoscută sub numele de Brigada Azov, a făcut publice imagini cu noua dronă. Soldații spun că este ușor de utilizat și le oferă deja un avantaj în lovirea țintelor rusești din prima linie, relatează Business Insider.

Veterana unitate ucraineană a publicat un videoclip cu drona care lovește un camion rusesc.

Noua dronă, identificată ca UAS SETH și produsă integral în Ucraina, le permite operatorilor să desfășoare operațiuni mai eficient împotriva trupelor și echipamentelor rusești. Fundația Come Back Alive a furnizat primul lot din aceste noi drone, care sunt utilizate în sectorul Torețk.

În timpul războiului, ucrainenii au acordat o prioritate sporită dronelor, considerându-le un instrument neprețuit care salvează vieți prin reducerea costului uman al războiului. Anul acesta, Ucraina și-a propus să cheltuiască peste 2,6 miliarde de dolari pentru aproximativ 4,5 milioane de drone.

🇺🇦✈️Mini-Shahed UAS SETH is the latest Ukrainian weapon of the 12th Azov Brigade.

Ads

This strike UAV is easy to operate, fully automated, and is already hitting enemy targets in the Torets direction. pic.twitter.com/Thbkf5kjC7