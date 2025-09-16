Este cea mai valoroasă țintă aeriană neutralizată de Brigada 414 de drone a Ucrainei de la începutul invaziei ruse.

Forțele ucrainene au anunțat, la 14 septembrie, distrugerea unei drone grele rusești de tip Orion în regiunea Kursk, la mică distanță de granița cu Ucraina. Este vorba despre un model rar, cu capacitate de transport a rachetelor de croazieră, pe care Rusia îl folosește cu prudență, din cauza vulnerabilității crescute în fața apărării antiaeriene ucrainene. Informația a fost confirmată de publicația militară Militarnyi și de Brigada 414 de Sisteme de Drone, implicată direct în operațiune.

Potrivit comandantului Forțelor de Sisteme de Drone ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, drona Orion a fost doborâtă cu ajutorul unei drone interceptator — un dispozitiv aerian fără pilot proiectat special pentru a distruge alte drone în zbor. Este primul Orion eliminat de această brigadă, care până acum neutralizase deja aproximativ 1.500 de drone inamice, inclusiv modele precum Orlan, ZALA, SuperCam, Shahed și Lancet. Până la acest incident, cele mai mari ținte doborâte fuseseră dronele de tip Merlin și Forpost.

Dronă contra dronă: noua strategie aeriană a Ucrainei

Atacul împotriva dronei Orion se înscrie într-o nouă paradigmă a războiului aerian modern, în care dronele devin nu doar instrumente de atac, ci și arme de apărare. Pe măsură ce stocurile de rachete antiaeriene convenționale se diminuează, Ucraina a fost nevoită să inoveze, dezvoltând sisteme autonome capabile să intercepteze ținte aeriene prin mijloace neconvenționale. Confruntările aeriene de tip „drone contra drone” au devenit un element-cheie al acestei adaptări tactice.

Conform relatărilor, drona Orion fusese deja avariată de unități UAV ale Brigăzii 95 de Asalt Aerian, înainte ca Brigada 414, prin echipa „Ptaki Madiara”, să îi dea lovitura finală. Locația exactă a interceptării a fost geolocalizată de experți OSINT în apropierea localității Tiotkino, în regiunea Kursk, în teritoriul rus.

De ce este important modelul Orion

Drona Orion, cunoscută și sub denumirea Inohodeț, a fost dezvoltată de grupul Kronstadt începând cu anul 2011. Prototipul a fost prezentat în 2015, iar primele teste au avut loc în aprilie 2020. Producția de serie a început în august același an.

Orion are o anvergură a aripilor de aproximativ 16 metri, o greutate la decolare de circa 1,2 tone și poate transporta o sarcină utilă de până la 200 de kilograme. Este capabilă să zboare la altitudini de până la 7.000 de metri și să rămână în aer până la 24 de ore, cu o rază operațională cuprinsă între 1.000 și 1.500 km.

Drona poate fi echipată cu un arsenal variat, inclusiv muniție ghidată precum rachetele H-50, bombele KAB-20, UPAB-50, KAB-50, FAB-50 și chiar rachete de croazieră compacte de tip S8000 Banderol. Aceste caracteristici tehnice o transformă într-un vector de atac periculos, mai ales în misiuni de lovituri în adâncime, acolo unde rachetele de croazieră pot fi lansate din afara razei convenționale de apărare.

Cu toate acestea, Rusia a utilizat cu reținere dronele Orion în teatrele de luptă, din cauza numărului limitat de unități disponibile și a pierderilor anterioare. Conform estimărilor Oryx, blog specializat în pierderile echipamentului militar documentate vizual, doar nouă astfel de drone au fost confirmate ca distruse de la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022.

Doborârea unei drone Orion nu modifică în mod radical echilibrul militar, dar semnalează două evoluții esențiale: în primul rând, creșterea eficienței și autonomiei unităților de drone ucrainene, care sunt acum capabile să intercepteze ținte de mare valoare strategică chiar în spațiul aerian rusesc. În al doilea rând, ea relevă limitele capacității Rusiei de a desfășura și proteja echipamente avansate, într-un conflict care se prelungește și epuizează rezervele ambelor părți.

Dacă la începutul războiului dronele erau doar instrumente suplimentare în arsenalul convențional, astăzi ele devin din ce în ce mai mult coloana vertebrală a războiului modern — atât în ofensivă, cât și în apărare.

