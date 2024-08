De Ziua Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit, sâmbătă, 24 august, cea mai recentă inovație militară a țării - drona-rachetă „Palianiția”, care a fost deja utilizată cu succes împotriva forțelor ruse. El a subliniat că „este dificil de contracarat, dar foarte ușor de înțeles de ce”, informează Ukrinform.

Palianiția ucraineană este o pâine tradițională de grâu rotundă care are o formă distinctivă, ușor bombată, cu o crustă aurie și un interior moale și pufos. Acest cuvânt este dificil de pronunțat corect de către vorbitorii care nu sunt ucraineni, ceea ce îl transformă într-o modalitate simbolică de identificare a vorbitorilor de ucraineană în contextul invaziei rusești pe scară largă.

Today, a completely new weapon was used for the first time - the Ukrainian drone missile "Palyanitsa", - Zelensky.

Possibly, the ammo depot in Voronezh Oblast was attacked using this system last night. https://t.co/GFMPf2QdgU pic.twitter.com/fCtPD9KueS