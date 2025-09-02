Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:50
Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO
Captură cu imaginile descoperite pe dronă FOTO X/United24Media

O nouă dovadă a implicării Chinei în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a fost descoperită de forțele de apărare de la Kiev. O dronă „Gerbera”, recent doborâtă de ucraineni, avea stocate în memorie imagini video dintr-o fabrică chineză.

Potrivit specialistului ucrainean în război electronic și comunicații Serhii Beskrestnov, cunoscut sub numele de „Flash”, camera de bord conținea fișiere video înregistrate la o fabrică din Shenzhen, China, unde echipamentul fusese testat înainte de expediere, potrivit United24Media.

Drona era echipată cu o cameră Viewpro A40, produsă de compania chineză Viewpro. Informațiile oficiale furnizate de producător indică faptul că facilitățile sale sunt situate în Parcul Științific Aotexing din districtul Nanshan al orașului Shenzhen.

Geolocalizarea independentă efectuată de comunitatea „Cyberboroshno” a confirmat că imaginile corespund coordonatelor fabricii.

Această descoperire se adaugă dovezilor că aceste componente fabricate în China sunt furnizate Rusiei pentru a fi utilizate în sistemele sale de armament.

Anterior, dovezile privind sistemul rus de apărare aeriană bazat pe laser se limitau la imagini de antrenament împotriva țintelor false. Acum, un videoclip recent publicat confirmă utilizarea operațională a acestuia, arătând o dronă ucraineană FP-1 de atac la distanță mare fiind distrusă în zbor de un sistem laser despre care se crede că este de origine chineză.

