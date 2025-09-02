O nouă dovadă a implicării Chinei în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a fost descoperită de forțele de apărare de la Kiev. O dronă „Gerbera”, recent doborâtă de ucraineni, avea stocate în memorie imagini video dintr-o fabrică chineză.

Potrivit specialistului ucrainean în război electronic și comunicații Serhii Beskrestnov, cunoscut sub numele de „Flash”, camera de bord conținea fișiere video înregistrate la o fabrică din Shenzhen, China, unde echipamentul fusese testat înainte de expediere, potrivit United24Media.

Drona era echipată cu o cameră Viewpro A40, produsă de compania chineză Viewpro. Informațiile oficiale furnizate de producător indică faptul că facilitățile sale sunt situate în Parcul Științific Aotexing din districtul Nanshan al orașului Shenzhen.

Geolocalizarea independentă efectuată de comunitatea „Cyberboroshno” a confirmat că imaginile corespund coordonatelor fabricii.

🔴 Footage from a factory in China was found on the camera of a Russian “Gerbera” drone downed in Ukraine, likely recorded during device testing. This was reported by serviceman and radio technology expert and consultant Serhii Beskrestnov. pic.twitter.com/fHVyX9c5JM — UNITED24 Media (@United24media) August 31, 2025

Ads

Această descoperire se adaugă dovezilor că aceste componente fabricate în China sunt furnizate Rusiei pentru a fi utilizate în sistemele sale de armament.

Anterior, dovezile privind sistemul rus de apărare aeriană bazat pe laser se limitau la imagini de antrenament împotriva țintelor false. Acum, un videoclip recent publicat confirmă utilizarea operațională a acestuia, arătând o dronă ucraineană FP-1 de atac la distanță mare fiind distrusă în zbor de un sistem laser despre care se crede că este de origine chineză.

Ads