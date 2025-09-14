Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 15:35
Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
Avion F-16 FOTO mapn.ro

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publice duminică, 14 septembrie, noi precizări privind incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al țării noastre.

Potrivit sursei citate, drona Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României la ora 18:05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.

MApN precizează că ”drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.” Drona a fost urmărită constant de aeronavele F-16, iar piloții au primit autorizarea de a doborî ținta. ”În momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, se mai arată în comunicat.

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21:30.

”Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare”, se mai arată în comunicat.

MApN amintește că Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art. 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.ˮ

”În baza legii, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații”, a mai transmis MApN.

