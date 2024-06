Rușii susțin că au doborât o dronă spion americană în zona Mării Negre

Presa de propagandă a lui Putin a anunuțat, luni 24 iunie, că armata rusă ar fi doborît o dronă de supraveghere americană deasupra Mării Negre.

Cotidianul rus Pravda, a publicat un articol cu titlul: "Forțele aerospațiale ruse ar fi doborât o dronă americană deasupra Mării Negre".

Ziarul a declarat că informația a fost difuzată mai întâi de canalul de Telegram Fighterbomber, care are legături cu Forțele Aerospațiale Ruse. Canalul sugera că ceva a fost doborât deasupra Mării Negre.

"Ei bine. Un început a fost făcut. Felicitări tuturor celor implicați. Băieți frumoși! Așteptăm un "OK" de la Yankees cu privire la "acțiunile neprofesionale" „Există acum turbulențe crescute în Marea Neagră. Să vedem dacă este pe o bază continuă sau dacă a fost un eveniment punctual", scria canalul de Telegram mai sus menționat.

Canalul Telegram nu a detaliat în postarea sa inițială ce bun din SUA a fost doborât. Pravda a notat că „este posibil ca drona doborâtă să fi fost un RQ-4 Global Hawk”.

Într-o postare separată, canalul Fighterbomber a scris: „Dacă [Yankeii] zboară din nou, înseamnă că sunt destul de pregătiți pentru pierderea unei Global Hawk (sau chiar mai mult de una).

Ziarul rus Izvestia a anunțat luni, citând date de la Flightradar24, că o dronă spion americană Global Hawk se afla, duminică, în spațiul aerian deasupra Crimeei anexate în momentul unui atac împotriva orașului-port Sevastopol din peninsula.

Publicația americană Newsweek nu a putut încă să verifice această afirmație și a contactat Departamentul american al Apărării și Ministerul rus de Externe pentru comentarii.

Idrees Ali, corespondent Reuters pe domeniul securității naționale, a scris marți, 25 iunie, pe X, fostul Twitter: "Un oficial militar american spune că nu a fost raportat niciun incident deasupra Mării Negre".

Experții militari, inclusiv analistul de informații open-source Oliver Alexander, au subliniat pe X că, în ciuda afirmațiilor canalului Telegram, datele radar de zbor arată că ultimul zbor vizibil al dronei spion "s-a încheiat cu o aterizare în siguranță la Sigonella [baza americană din Sicilia, în Italia] luni dimineață".

Fighterbomber has now doubled down on the statement that a U.S. Global Hawk was shot down over the Black Sea.

FORTE10’s latest visible flight however ended with a safe landing in Sigonella Monday morning. pic.twitter.com/XvxGQhlSWU