Robotul ucrainean care schimbă regulile războiului. Cum au fost obligați soldații ruși să se predea fără luptă VIDEO

Soldații ruși s-au predat în fața dronei terestre a forțelor ucrainene FOTO Captură X/Brigada a 3-a a Ucrainei

Dronele aeriene au schimbat cândva luptele din Ucraina. Acum, vehicule terestre fără pilot încărcate cu explozibili întorc din nou situația în favoarea Ucrainei.

Câțiva soldați ruși care apărau o poziție fortificată de pe linia frontului în nord-estul Ucrainei au scos o bucată de carton pe care scria „VREM SĂ NE PREDĂM”. Capitularea vine după ce soldații au rezistat unui val de atacuri lansate de Brigada 3 de Asalt a armatei ucrainene timp de mai multe săptămâni. Dar, când un nou inamic s-a apropiat de ei, unul pe care știau că nu au cum să îl înfrângă, aceștia s-au predat imediat.

Operațiunea prin care ucrainenii au capturat prizonieri ruși cu ajutorul unei drone terestre pentru prima dată în acest conflict a demonstrat cât de mult au schimbat roboții războiul modern – mai întâi în aer și, acum, la sol.

Misiunea lansată de soldații ucraineni în luna iunie a fost prima în care armata Kievului a reușit să captureze prizonieri de război și să ocupe o nouă poziție fortificată pe câmpul de luptă cu ajutorul unei drone terestre, potrivit comandanților Brigăzii 3 de Asalt.

Dronele terestre nu doar că ajută la aprovizionarea trupelor și la evacuarea răniților, dar pot participa și în mod direct la asalturi asupra pozițiilor inamice.

Costul dronelor variază în funcție de mărime, dar sunt mult mai ieftine și mai precise decât un sistem de artilerie. Modelul folosit în misiunea din luna iunie costă în jur de 1.500 de dolari, potrivit Washington Post.

„Cel mai bun rezultat este că nu am pierdut niciun infanterist”, a spus Mykola, în vârstă de 26 de ani, comandantul companiei de drone terestre a brigăzii, care a supravegheat operațiunea din iunie. La fel ca alți soldați citați în acest articol, el a vorbit cu condiția să fie identificat doar prin prenume sau indicativ, în conformitate cu regulile militare.

„Zilele în care număram operațiuni în vieți omenești s-au terminat pentru mine”, a spus Mykola. „De aceea comand roboți.”

Războiul declanșat de Rusia a transformat Ucraina într-un laborator de testare a noilor tehnici de luptă. Acești roboți se deplasează pe roți sau șenile și sunt controlați prin semnale radio, la fel ca dronele aeriene.

Trupele ucrainene speră ca roboții să poată îndeplini o parte din sarcinile mai periculoase care pun în pericol viața soldaților pe linia frontului.

Unele drone terestre sunt echipate cu mitraliere controlate de la distanță folosite pentru a ataca pozițiile inamice, urmând ca forțele terestre să înainteze odată ce pericolul a fost eliminat.

Alte modele, precum cel folosit în timpul misiunii din luna iunie, pot fi încărcate cu explozibili și detonate în apropierea poziției fortificate unde se ascund forțele inamice.

„Credeam că e o păcăleală”

După ce un asalt al trupelor ruse i-a forțat pe soldații ucraineni să abandoneze două poziții fortificate de pe linia frontului din Harkov, aceștia au încercat timp de două săptămâni să recucerească acele poziții, însă nu au reușit.

Dar, după ce au fost atacați cu mai multe drone terestre, fiecare echipată cu câte trei mine antitanc, și drone de atac aeriene, soldații ruși s-au predat.

Odată ce faza inițială a operațiunii se încheia, soldații ucraineni erau pregătiți să ia cu asalt pozițiile apărate de trupele ruse, dar aceștia au primit vestea că nu va mai fi nevoie – dronele terestre au îndeplinit această sarcină în locul lor.

„Prima oară, să fiu sincer, nu ne-a venit să credem, credeam că e o păcăleală”, a spus unul dintre soldații ucraineni care a participat la misiune. Dar, mesajul din partea comandanților a fost clar: „Voi nu mai mergeți nicăieri; sarcina a fost îndeplinită chiar înainte să înceapă.”

Singurul lucru care le-a mai rămas de făcut ucrainenilor a fost să decidă ce este de făcut cu ultima dronă terestră plină de explozibili, pe care nu au mai apucat să o folosească pentru că rușii s-au predat.

Dacă încercau să o recupereze, ar fi devenit o țintă ușoară pentru dronele aeriene ale rușilor, care ar fi putut să o atace când s-ar fi apropiat din nou de trupele ucrainene.

Astfel, soldații ucraineni au decis să o arunce în aer pe un câmp gol. Misiunea ei fusese îndeplinită.

