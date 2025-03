Dronă ucraineană la 1300 de kilometri de granița cu Rusia: A lovit o fabrică din regiunea rusă Ciuvașia

O dronă ucraineană a lovit peste noapte o instalaţie industrială din regiunea Ciuvaşia de pe Volga, la aproximativ 1.300 km de graniţa cu Ucraina, a anunţat duminică guvernatorul regional, informează Reuters.

Este una dintre distanţele cele mai mari de până acum pe care dronele ucrainene reuşesc să le parcurgă cu succes pe teritoriul rusesc. Lovitura nu a provocat victime, a precizat guvernatorul din Ciuvaşia, Oleg Nikolaev, într-o declaraţie pe Telegram.

Serviciile de urgenţă s-au deplasat la faţa locului la instalaţia Kombinat Burevestnik din capitala regiunii, Ceboksarai, a adăugat Nikolaev. El nu a furnizat alte detalii despre lovitură, iar amploarea eventualelor pagube este neclară.

Autorităţile ruse au declarat anterior că unităţile de apărare aeriană au distrus 88 de drone ucrainene peste noapte, fără a fi anunţaţi răniţi sau alte pagube.

Ukrainian Armed Forces drones attacked an enterprise in Cheboksary. This is the first case of an attack on Chuvashia, - mass media. This morning, a UAV was used on the territory of the Federal State Budgetary Institution "Burevestnik Plant" in Cheboksary.