O explozie s-a produs după mizul nopții într-un cartier al oraşului, iar martorii au anunţat poliţia că mai multe piese dintr-un aparat de zbor ar fi căzut în apropierea unui cămin studenţesc.

În zonă a fost descoperit un crater cu adâncimea de aproape trei metri și chiar două parașute, abandonate în apropiere.

Oamenii legii au sosit imediat şi i-au ţinut la distanţă pe curioşi, iar zona în care au fost descoperite resturile a fost securizată de poliţia militară.

Nu se ştie ce s-a prăbuşit în mijlocul capitalei croate, însă din primele informaţii ar putea fi vorba despre o dronă Tupolev de generație veche.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo