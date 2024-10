Drone și lansatoare de grenade, atârnate deasupra capetelor copiilor într-o școală din Rusia: ”Din fericire, nu au ținut cadavre în clasă pentru acest experiment” FOTO

Propaganda Kremlinului pare fără limite. Pe rețelele de socializare circulă o fotografie potrivit căreia, într-o școală din orașul rusesc Voronej, de tavan au fost atârnate drone și lansatoare de grenade.

Regiunea Voronej a fost vizată în ultimele luni de atacuri ucrainene cu dronă.

Canalul Nexta, care a distribuit fotografia pe X, a scris în mesajul ironic care însoțește fotografia că, la ordinul Kremlinului, s-a decis să se creeze ”o atmosferă familiară pentru școlari”.

”Într-o școală din Voronej, drone și lansatoare de grenade au fost atârnate deasupra capetelor copiilor. Aparent, profesorii ruși, realizând că elevii lor vor fi trimiși în curând la „SMO” (Special military operation - termen folosit pentru operațiunea militară specială n.red) din ordinul Kremlinului, au decis să creeze o atmosferă familiară pentru școlari. Copiii aleargă pe coridoarele școlii cu drone kamikaze și lansatoare de grenade atârnând deasupra capetelor lor”.

In a Voronezh school, drones and grenade launchers were hung over the heads of children

Apparently, Russian teachers realizing that their students would soon be sent to "SMO" by order of the Kremlin, they decided to create a familiar atmosphere for the schoolchildren. Children… pic.twitter.com/Q2jZ4cvpP7