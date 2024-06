Nevoia te învață. Roiuri de drone maritime vor suplini lipsa navelor de război ucrainene

Fără o marina convențională, Ucraina a căutat modalități inovatoare de a contracara puterea maritimă a Rusiei. Dronele maritime ale Ucrainei vor lucra în curând în echipă pentru a imita capacitățile unei nave de război, a spus un comandant ucrainean. Aceste ambarcațiuni fără pilot au distrus o parte din flota rusă de la Marea Neagră și au avariat Podul Kerci.

Dronele navale vor fi desfășurate în grupuri astfel încât să reproducă abilitățile unei nave de război, a dezvăluit omul din spatele flotei ucrainene de drone navale, într-un interviu pentru Wall Street Journal.

El a spus că 10-20 de drone vor lucra împreună și vor combina mai multe sarcini separate.

„Avem o flotă, dar este împărțită în elemente mai mici”, a declarat Lukașevici, care a fost numit să conducă o unitate specială a serviciului de securitate al Ucrainei. EL a precizat că anterior dronele navale erau folosite în principal pentru supraveghere sau logistică.

„Facem multe lucruri pe care nimeni în lume nu le-a făcut” cu tehnologia, a spus el.

Shared by a Ukrainian intelligence official: the Security Service of Ukraine’s Sea Baby naval drones are now equipped with Grad MLRS and have been used in combat. On Monday, they struck Russian positions on the Kinburn Spit in occupied Mykolaiv region, the official said. pic.twitter.com/aheRPASzhy