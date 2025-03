Tehnologia care a înfricoșat Moscova. Muniția care distruge tancurile rusești la peste 3000 de grade

Războiul din Ucraina a adus în prim-plan tehnologii de luptă inovative, iar dronelor li se adaugă acum o armă cu adevărat devastatoare – munițiile incendiatoare care mistuie tancurile rusești.

Într-un videoclip recent analizat de Business Insider, o dronă mică, dar extrem de eficientă, se apropie încet de un tanc rus, „urmărind” ținta cu o precizie letală. Ajunsă la destinație, drona se așează pe blindajul vehiculului și eliberează un nor fum urmat de o explozie spectaculoasă de scântei care declanșează un incendiu. În câteva clipe, tancul rus este cuprins complet de flăcări și devine inutilizabil.

Această tactică incendiară este una dintre metodele folosite de forțele ucrainene pentru a distruge definitiv tancurile rusești deja avariate. Munițiile sunt montate pe drone, iar scopul lor este de a incendia vehiculele rusești pentru a le face imposibil de reparat. „Scopul este ca vehiculul deteriorat să nu poată fi recuperat și reutilizat de inamic,” explică Volodimir, partener la compania ucraineană „Burning Watermelon”, care produce aceste muniții.

Ukrainian thermite dropping drones continue to rapidly proliferate through various drone units.

Seen here, a Ukrainian drone from the 60th Mechanized Brigade drops a stream of molten thermite on a Russian-held treeline. pic.twitter.com/o20diLuN1L