Cum și-au modernizat ucrainenii dronele navale. Aeronavele lui Putin, în pericol VIDEO

Ucraina și-a modificat dronele navale pentru a transporta rachete de căutare a căldurii R-73. Este cea mai recentă inovație pentru flota ucraineană formidabilă de sisteme fără echipaj. Dronele navale modernizate vor putea viza avioanele rusești care patrulează în Marea Neagră, scrie Business Insider.

Ucraina și-a înarmat dronele navale cu rachete care caută căldura, oferind sistemelor o actualizare majoră care le va permite să țintească avioanele rusești care patrulează în jurul Mării Negre.

Un număr nespecificat de drone navale Magura V5 au fost modificate pentru a transporta rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune R-73, a confirmat luni, 17 iunie, Direcția Principală de Informații a armatei ucrainene (GUR). Aceasta este o altă inovație demnă de remarcat pentru Flota de sisteme fără echipaj a Kievului.

Ukrainian Military Intelligence officially admits equipping its Magura V5 USVs with R-73 AA missiles.

“Such developments are effective - Russians are very afraid of them. When they see them, they are afraid to even fly up.” pic.twitter.com/QeDvy6dKXS