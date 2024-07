Alte drone rusești ar fi intrat pe teritoriul României, noaptea trecută, după ce rușii au atacat mai multe zone la graniță VIDEO

Forţele ucrainene au anunţat joi, 25 iulie, că au distrus 25 din cele 38 de drone ruseşti de atac lansate peste noapte, precizând că alte trei drone ”au fost pierdute” după ce au trecut frontiera de stat cu România.

”Noaptea trecută, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacând infrastructura ucraineană în mai multe zone, inclusiv sudul regiunii Odesa şi centrul Ucrainei”, a declarat Mîkola Oleşciuk, comandantul forţelor aeriene din Ucraina.

Second night in a row Ismail port in Ukraine is being targeted by Russian drones.

Ismail is right next to Romanian border.

July 25, 2024 pic.twitter.com/rLLNC818Na