România ar fi doborât dronele rusești care au pătruns pe teritoriul țării noastre, cu sistemul Gepard VIDEO

Publicația Visegrad 24, specializată în problemele de răzoi, scrie că România ar fi doborât dronele rusești care au pătruns sau se apropiau periculos de mult de teritoriul țării noastre.

Pentru a doborî aceste drone, România ar fi utilizat sistemul Gepard, scrie sursa citată

A new video shows Romanian Gepard self-propelled anti-aircraft guns shooting down Russian suicide drones across the river separating Romania from Ukraine near Izmail.

Miercuri, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat că o parte din dronele lansate de Federaţia Rusă în noaptea de marţi spre miercuri către portul ucrainean Ismail, aflat la Dunăre, au căzut pe teritoriul ţării noastre.

New video shows Romanian soldiers looking at the Ukrainian side of the river after Russian suicide drones struck the port of Izmail yesterday.

