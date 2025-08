Un nou tip de dronă kamikaze, mai rapidă și mai greu de interceptat, a fost folosit în atacul aerian asupra Kievului de joi dimineață, 31 iulie, soldat cu cel puțin 28 de morți. Autoritățile ucrainene vorbesc despre o posibilă schimbare de tactică din partea Moscovei și intrarea într-o nouă etapă a campaniei aeriene.

Potrivit ministrului de interne Ihor Klimenko, dronele utilizate în atacul de joi sunt o variantă modernizată a Shahed-urilor iraniene — de această dată, propulsate cu motoare cu reacție sau rachete, ceea ce le conferă viteze de peste 500 km/h. „Aceste drone au fost folosite împotriva infrastructurii civile și publice”, a declarat oficialul la televiziunea națională.

Iurii Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, a precizat că aceste drone sunt dificil de interceptat. „Sunt atât de rapide încât uneori radarele noastre le confundă cu rachete de croazieră,” a explicat el. De asemenea, sunetul pe care îl emit este diferit față de versiunile clasice propulsate cu elice.

Analiștii susțin că este vorba despre o versiune derivată din modelul iranian Shahed-238 — o dronă similară cu Shahed-136, dar cu performanțe superioare. Potrivit specialistului în aviație Kostiantin Krivolap, aceste drone pot atinge altitudini de până la 9.000 de metri și viteze de până la 600 km/h. „Sunt o provocare serioasă pentru apărarea antiaeriană.”

Totuși, avantajul tehnologic vine cu un preț. Expertul militar Pavlo Narojnîi susține că o astfel de dronă ar putea costa până la un milion de dolari, comparativ cu aproximativ 200.000 de dolari pentru un Shahed standard. „Motorul cu reacție reprezintă cea mai mare parte a costului — între 50.000 și 100.000 de dolari bucata,” a declarat el pentru publicația Focus.

Motoarele ar proveni, în principal, din Iran, cu posibile contribuții din China, iar Rusia ar fi capabilă să producă doar câteva zeci pe lună, estimează experții.

🔴 This is how the Russian forces launch Shahed drones to attack Ukraine, using American Dodge pickup trucks, as seen in videos released by Russian state media. pic.twitter.com/Qhr04xzVBM