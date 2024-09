Drone kamikaze ucrainene „au lovit rachetele nucleare Satan-2 ale lui Putin” - provocând o explozie uriașă. Imagini din satelit cu distrugerile din Tver

Au apărut noi imagini din satelit ale arsenalului 23 al Direcției principale de rachete și artilerie (GRAU) a Ministerului rus al Apărării, situat în apropierea satului Oktiabrskoie din regiunea Tver, care arată că au fost distruse peste 58 de clădiri de depozitare, mai multe zone deschise cu muniție, o cale ferată și trenuri cu muniție, potrivit OSINT.

După atacul din 21 septembrie al dronelor ucrainene asupra depozitului de muniții Oktiabrskoie, a avut loc un incendiu și o detonare, iar o autostradă federală a fost blocată în regiunea Tver și gara evacuată.

Imaginile din satelit arată că partea de nord a depozitului a fost grav avariată.

Mai mult de 58 de clădiri de depozitare și mai multe zone deschise au fost transformate în cenușă sau grav avariate. Au fost afectate și zonele pentru încărcarea muniției pe calea ferată. Analiștii OSINT cred că acolo erau trenuri cu muniții la momentul loviturii.

⚡️Satellite images of the aftermath of the strike on the 🇷🇺23rd GRAU Arsenal in Oktyabrskii, Toropets.

O dronă kamikaze ucraineană ar fi lovit racheta nucleară Satan-2 a lui Vladimir Putin, provocând o explozie apocaliptică sâmbătă dimineață, 21 septembrie.

Un siloz secret de muniții din Toropeț, regiunea Tver, care adăpostea una dintre rachetele nucleare ale președintelui rus, a fost lovit de o dronă ucraineană, susțin calale de Telegram rusești.

Acest lucru s-ar fi întâmplat la doar 16 kilometri de un depozit considerat „indestructibil” de 30 000 de tone de muniții, care a fost distrus miercuri, informează Daily Mail.

O explozie uriașă a fost declanșată atunci când racheta „Satan-2” a fost lovită, provocând panică în rândul localnicilor, care se temeau de o detonare a apocaliptică.

Afirmația că racheta a fost distrusă a venit de pe un canal rusesc Telegram, iar o pană de știri a intensificat zvonul.

De asemenea, s-a spus că a fost lovită și o altă locație, care ar adăposti rachete nord-coreene furnizate lui Putin de Kim Jong Un.

Nori ciupercă și proiectile aprinse au luminat cerul nopții la această instalație din orașul rus Tihorețk din regiunea Krasnodar, în urma unei lovituri devastatoare de precizie de către dronele kamikaze ucrainene.

BREAKING:

Several large Russian weapons depots destroyed in Ukrainian drone swarm strikes a few hours ago.

This video shows the weapons depot storing North Korean artillery shells exploding in Tikhoretsk, in the Krasnodar region nearly 500 km from the frontlines. pic.twitter.com/Kzsdsua7iT