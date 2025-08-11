Ziare.com Fara Filtru: Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 19:47
Dronele ucrainene au băgat spaima în ruși. Legea pregătită de guvernul de la Moscova pentru a localiza și urmări toate dronele de pe teritoriul țării
Dronă ucraineană FOTO X/@Bricktop_NAFO

Ministerul Transporturilor de la Moscova pregătește modificarea legislației pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica și localiza toate dronele prezente pe teritoriul țării, a informat luni, 11 august, publicația Vedomosti, transmite EFE.

Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregătește modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea și reglementările pentru pilotajul dronelor cu greutăți între 0,15 și 30 de kilograme, care ar urma să intre în vigoare începând cu 1 martie 2026.

Proprietarii vehiculelor aeriene fără pilot vor trebui să se înregistreze în baza de date și să plătească lunar 560 de ruble (7 dolari) pentru costurile de comunicare între platformă și dronă pentru localizarea acesteia cu o frecvență de transmisie a datelor de o dată pe secundă.

Organele federale, regionale, serviciile de urgență și organizațiile care îndeplinesc funcții publice pentru protecția împotriva utilizării ilegale a dronelor vor fi scutite de plată.

Monitorizarea dronelor se va realiza cu ajutorul Sistemului Global de Navigație prin Satelit (Glonass), echivalentul GPS-ului american.

Această propunere este elaborată din ianuarie, când președintele Vladimir Putin a cerut accelerarea dezvoltării unui cadru normativ pentru identificarea dronelor, afirmă ziarul rus.

În prima sa întâlnire cu președintele Putin, noul ministru al Transporturilor, Andrei Nikitin, a discutat progresele înregistrate în cazul acestui proiect.

'Este necesar să se aloce un număr de identificare pentru a cunoaște proprietarul, unde se îndreaptă vehiculul și în ce condiții', a declarat acesta.

Ucraina folosește din ce în ce mai multe drone pentru a bombarda și urmări obiective strategice pe teritoriul Rusiei. Luni, trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei împotriva regiunilor Tula și Nijnîi Novgorod.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât peste 150 de drone de duminică până luni.

#razboi Ucraina, #drone ucrainene, #lege guvern moscova, #localizare drone , #Razboi Ucraina
