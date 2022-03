Apelul lui Drulă către guvern: ”Nu mai anunțați măsuri pentru refugiați care în practică nu funcționează”

Cătălin Drulă, președintele interimar al USR, a făcut un apel către Guvernul României luni, 7 martie, prin care cere să nu mai anunțe măsuri pentru refugiații din Ucraina care ”în practică nu funcționează”.

"Vreau să fac un apel către Guvern - nu mai anunţaţi măsuri care nu funcţionează, de fapt, în practică. Îi anunţaţi pe oameni că e gratuit trenul, îi anunţaţi pe oameni că s-a rezolvat cu cazarea, e o dezorganizare şi la nivelul DSP. Trebuie să muncească mult mai mult la asta, trebuie să înţeleagă Guvernul că din 24 februarie suntem într-o nouă realitate în această zonă atât pe ce ţine pe zona de securitate, de partea militară, dar mai ales pe cea umanitară", a declarat Drulă, la Palatul Parlamentului, după şedinţa Biroului Naţional al USR.

Gratuitatea la CFR, implementată cu întârziere

Drulă a amintit măsura impusă CFR, prin care refugiații ucraineni pot călători gratuit, dar care a fost pusă în practică foarte târziu, deși fusese anunțată”. În plus, a vorbit și despre suma per refugiat care ar trebui să sprijine autoritățile locale, susținând că ”deja sunt probleme cu banii”.

"Şi dacă vorbim de acea gratuitate pe CFR, anunţată de ministru, public, deja cred că de marţi sau de miercuri, şi care nici vineri nu funcţiona şi înţeleg că abia astăzi după-masă vor da ordonanţă de urgenţă ca să operaţionalizeze, e ridicol. OUG fusese scrisă de acum o săptămână în minister. Dacă vorbim de acea hotărâre de Guvern, care ar trebui să sprijine autorităţile locale cu acea sumă per refugiat, deja sunt probleme cu banii, cu a asigura masa, cu a asigura cazarea acestor oameni şi trebuie să susţinem financiar. Bineînţeles, vom lua şi surse de la UE, nu funcţionează în practică, pentru că a fost desemnat DSU ca autoritate contractantă. De fapt, banii trebuie să ajungă la autorităţile locale şi trebuie un mecanism mult mai fluid şi mai flexibil", a susţinut liderul USR.

Drulă a spus că societatea civilă s-a organizat mai bine decât autoritățile și a transmis un mesaj de solidaritate.

”"Este absolut teribil prin ce trec cetăţenii ucraineni şi cred că noi, întreaga România, întregul popor, trebuie să fim solidari cu ei şi să îi ajutăm pe cât putem. Ne-am mişcat şi noi, cei de la USR, în aceste zile de când a început războiul, am trimis două tiruri cu alimente, am organizat colecte în sediile USR, colegii noştri au mers în vămi, colegii parlamentari sunt în dialog cu autorităţile şi au încercat să îmbunătăţească fluxurile, am încercat să transmitem mesaje privind nevoile reale din teren. Nu ne facem un titlu de glorie din asta, este ceva normal.

Este normal să ne pese tuturor şi vreau să fac un apel către români să înţeleagă că va dura această situaţie şi că oamenii aceştia sunt vecinii noştri, sunt oameni care aveau o viaţă ca noi până acum două săptămâni şi care acum se trezesc într-un coşmar. Solidaritatea este singura opţiune pe care o avem. Trebuie să-i ajutăm, cât va fi nevoie, să revină la o viaţă normală", a transmis preşedintele interimar al USR.

