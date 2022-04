Ce s-a întâmplat cu celebrul dulap de bucătărie rămas intact după ce un bloc din Borodianka a fost bombardat

Dulapul de bucătărie devenit simbol al rezistenței ucrainene în războiul declanșat de ruși după ce o fotografie care ilustra faptul că acesta a rămas intact pe peretele unui bloc distrus de bombardamente a devenit virală în întreaga lume pare să aibă o soartă și mai bună.

Dulapul cu cocoș ceramic, dar și toate vasele care au rămas în perfectă stare după ce aproape toată clădirea din Borodianka a fost pusă la pământ de rachetele ruse a fost demontat cu grijă de o echipă de specialiști ai Muzeului Maidan și va deveni exponat simbol al rezistenței ucrainene în războiul declanșat de ruși.

The kitchen cabinet with a ceramic rooster from deoccupied Borodianka became an exhibit at Maidan Museum (https://t.co/ddGKgFUUgm). With the permission of the owner of the apartment, the objects were dismantled from a building bombed by Russian invaders pic.twitter.com/wsN53XL2xG