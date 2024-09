Cancelarul austriac Karl Nehammer, gata să găzduiască negocieri de pace între Rusia și Ucraina

Cancelarul austriac Karl Nehammer susține că țara sa este pregătită să găzduiască negocieri de pace între Rusia și Ucraina. Această declarație a fost făcută într-o postare pe rețeaua socială X, citată de site-ul independent rusesc Meduza.

"Luăm notă de declarațiile președintelui rus despre pregătirea sa pentru negocieri de pace cu Ucraina. Orice negocieri trebuie să aibă loc fără condiții prealabile și în persoană. Austria, unde se află sediul OSCE, va fi pregătită să susțină o pace justă și durabilă bazată pe dreptul internațional și să servească drept loc pentru negocieri", a scris Nehammer pe rețeaua de socializare X, relatează libertatea.ro.

We take note of the Russian president’s statements regarding his openness for peace talks with Ukraine. Any negotiations must take place without preconditions and at eye level. Austria will be ready to support a just and lasting peace based on international law and to serve as…