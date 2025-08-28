Care va fi factorul decisiv în calculele lui Putin privind negocierile legate de Ucraina. Avertismentul economiștilor ruși

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 08:03
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Economia fragilizată a Rusiei, marcată de încetinirea creșterii și de un deficit bugetar în expansiune, ar putea deveni un factor decisiv în calculele președintelui Vladimir Putin privind eventuale negocieri cu Ucraina.

Deși Kremlinul a respins până acum ideea unui armistițiu și continuă bombardamentele asupra teritoriului ucrainean, presiunile economice sunt în creștere. Ministerul de Finanțe de la Moscova a anunțat la începutul lunii august un deficit bugetar de 4,88 trilioane ruble (61,1 miliarde dolari) în primele șapte luni ale anului, echivalent cu 2,2% din PIB. În același interval, cheltuielile guvernamentale au crescut cu peste 20%, ajungând la 25,19 trilioane ruble, relatează CNBC.

Costurile uriașe ale apărării au fost până acum susținute de exporturile de petrol și gaze către China și India și prin majorări de taxe. Însă veniturile din petrol scad, pe fondul sancțiunilor și al cererii globale mai reduse, ceea ce obligă Kremlinul să ia în calcul noi tăieri de cheltuieli sau creșteri de taxe.

În timp ce în 2024 economia Rusiei a crescut cu 4,3%, în 2025 Banca Centrală estimează o expansiune de doar 1–2%. Riscul de recesiune este considerat ridicat de analiști, mai ales în condițiile în care dobânzile rămân foarte mari, investițiile private sunt descurajate, iar sancțiunile apasă asupra sectorului industrial.

Inflația, alimentată de cheltuielile de război, sancțiuni și lipsa forței de muncă, continuă să fie o problemă majoră. După ce a atins 17,8% în 2022, rata anuală a scăzut la 8,8% în iulie, ceea ce a permis Băncii Centrale să reducă dobânda de referință la 18%.

Totuși, creșterea economică rămâne slabă, iar unii economiști avertizează că Rusia se află pe un ”drum al stagnării”, cu perspective de recesiune în cursul acestui an.

În timp ce Rusia preconizează o încetinire a creșterii sale economice în 2025 la 1,5%, mult sub prognoza anterioară de 2,5%, deoarece ratele ridicate ale dobânzii impuse pentru a reduce inflația au împiedicat împrumuturile, i-a spus miercuri ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, președintelui Vladimir Putin.

