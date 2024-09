O rafinărie din Moscova și două centrale electrice rusești au fost cuprinse de flăcări după un atac masiv cu drone al Ucrainei

Cel mai mare atac cu drone al Ucrainei în Rusia a provocat incendii la două centrale electrice și la o rafinărie de petrol din regiunea Moscova.

158 de UAV-uri ucrainene de tip aeronave au vizat mai multe regiuni, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării.

Numărul real de drone poate fi și mai mare, după cum sugerează rapoartele autorităților regionale.

Ukrainian drones have struck the Moscow Oil Refinery — one of the largest and most heavily guarded in #Russia

The attack caused a massive fire at the facility. pic.twitter.com/LrHvgUcILN