Gafă uriașă a rușilor. Și-au doborât propriul elicopter, deasupra unui oraș balnear de pe coasta Mării Negre

Rusia și-a doborât din greșeală propriul elicopter Ka-29 cu ajutorul sistemelor sale de apărare antiaeriană deasupra orașului Anapa, din regiunea Krasnodar Krai din Rusia, pe coasta de nord a Mării Negre, potrivit presei locale, citate de Newsweek.

"În Anapa, propria noastră apărare antiaeriană a doborât propriul nostru elicopter", a scris vineri, 21 iunie, Egor Guzenko, un soldat rus care administrează un canal Telegram sub indicativul "Treisprezece".

Guzenko a spus că elicopterul Kamov Ka-29 a fost lovit de unul dintre sistemele ruse de rachete Panțir, adăugând că s-ar fi putut întâmpla „din cauza unei defecțiuni”.

„Patru oameni au murit”, a adăugat Guzenko.

Russian sources associated with the Russian military aviation report about the loss of the Russian Ka-29 helicopter.

Those are actively used by Russians to counter Ukrainian naval kamikaze drone attacks in Black Sea area. Judging by the tone of the Russian posts, the crew died. pic.twitter.com/v5DrshKIG6