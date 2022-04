Elicoper rusesc, doborât deasupra regiunii Lugansk cu ajutorul celui mai performant sistem antiaerian britanic

Un elicopter al forțelor armate ruse a fost doborât în regiunea Lugansk cu ajutorul celui mai performant sistem de rachete britanice, pe care soldații l-au folosit cu succes pe 1 aprilie.

Este pentru prima oară când sistemul britanic Starstreak este folosit în teatrul de oerațiuni din Ucraina.

Sistemul Starlink presupune lansarea unei încărcături balistice de mare viteză cu trei vârfuri de tungsten, cunoscut și ca wolfram. Acest metal se aliază cu oțelul (2-3%) pentru obținerea unor aliaje foarte dure. În industria civilă, wolframul este utilizat la construcția de capete tăietoare, mașini de forat sau burghie.

O filmare a atacului sol-aer împotriva elicopterului rusesc a apărut pe Twitter. Potrivit sursei care a distribuit acest video, echipajul aparatului de zbor a supraviețuit.

#Ukraine: An Mi-28N of the Russian Air Force was shot down by a direct hit from a MANPADS over #Luhansk Oblast today. Reportedly, the crew survived. pic.twitter.com/ogLTpoAL7O