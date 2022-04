Autoritățile ucrainene au făcut publice joi, 1 aprilie, imagini cu momentul în care un elicopter de atac Mi-28N al Forţelor Aeriene Ruse a fost doborât deasupra orașului Oblast, în Lugansk.

Elicopterul a fost doborât cu ajutorul lansatoarelor portabile de rachete.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Elicopterul de atac rusesc a fost lovit în spate şi s-a prăbuşit imediat. Din primele informații, cei doi membri ai echipajului ar fi supravieţuit.

