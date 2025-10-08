O tentativă de a debloca un iaht de lux a scos la iveală rețeaua complexă prin care elitele ruse încearcă să eludeze sancțiunile occidentale. Printre elementele relevate: legături cu un investitor din Trump Tower, firme offshore și avocați din Occident angajați pentru a-i reprezenta.

În urmă cu doi ani, avocați care reprezentau o companie offshore au deschis o acțiune în instanță pentru a elibera un iaht reținut într-un port din Spania. Vasul era suspectat că ar fi fost deținut de Serghei Cemezov, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și directorul grupului de stat Rostec, care furnizează până la 80% din echipamentul militar al armatei ruse.

Cemezov este vizat de sancțiuni impuse de SUA și Uniunea Europeană încă din 2014, pentru rolul său în industria militară și pentru legăturile directe cu Kremlinul.

Încercarea de a debloca iahtul a oferit însă o perspectivă rară asupra modului în care oficiali de rang înalt din Rusia își ascund averile și cum apelează la avocați și companii din Vest pentru a ocoli sancțiunile.

Iahtul care a declanșat ancheta

Vasul de agrement în cauză, un iaht de 85 de metri numit inițial Valerie și redenumit Meridian A, a fost reținut de autoritățile spaniole în martie 2022. Iahtul, estimat la 140 de milioane de dolari, se află de peste trei ani în portul din Barcelona.

Conform documentelor judiciare consultate de Kyiv Independent, proprietatea iahtului a fost transferată de mai multe ori, printr-un lanț de firme offshore. Niciuna dintre entități nu îl avea oficial pe Cemezov ca beneficiar, însă toate pistele duc la el.

Inițial, iahtul a fost deținut de un om de afaceri ucrainean, Boris Kogan, care lucra într-o subsidiară a Rostec și care a murit brusc în 2017. Ulterior, iahtul a fost transferat către fiica vitregă a lui Cemezov, Anastasia Ignatova — o profesoară din Rusia, fără venituri aparente care să justifice o astfel de achiziție.

Structura de proprietate a fost devoalată înainte de invazia din 2022, în cadrul anchetei Pandora Papers publicate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

După reținerea iahtului, UE și SUA au extins sancțiunile și asupra Anastasiei Ignatova. De atunci, orice tentativă de vânzare sau utilizare a vasului a fost blocată.

Reacția autorităților și instanțelor

Avocații companiei offshore care figura drept proprietar au contestat măsura de reținere și au cerut eliminarea numelui Anastasiei Ignatova din lista sancțiunilor. Însă, potrivit deciziei Curții Superioare de Justiție din Madrid, documentele depuse au adus mai multe neclarități decât soluții.

Investigația autorităților fiscale din Spania a demonstrat că transferul iahtului către Ignatova a fost realizat printr-o schemă de companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice. Mai mult, autoritățile au identificat posibile încercări de falsificare de documente, în tentativa de a retroactiva o vânzare.

După 2022, un nou nume a apărut în documente: Albert Avdolian, un om de afaceri rus cu legături strânse cu Rostec, care ar fi cumpărat iahtul de la Ignatova. Totuși, datele prezentate în instanță sugerează că Avdolian ar fi acționat ca interpus.

Autoritățile spaniole consideră că acest model de „fiducia cum amico” — în care o persoană de încredere figurează drept proprietar în locul beneficiarului real — este o metodă utilizată frecvent de Cemezov.

Legături cu Trump Tower și SUA

Documentele din dosar fac referire și la Boris Kogan, presupusul proprietar inițial al iahtului. Om de afaceri născut în Odesa, Kogan a deținut companii de transport maritim, inclusiv Kaalbye Group, implicată în transportul de armament rusesc și de echipamente pentru NASA.

Kogan a atras atenția presei americane în 2012, după ce a investit aproape 2 milioane de dolari într-un apartament în Trump Tower, în New York, pe care l-a cumpărat pentru fiica sa. Alte investiții imobiliare au fost identificate în Brooklyn.

După moartea sa, în 2017, structura de proprietate a iahtului Valerie s-a modificat în favoarea Anastasiei Ignatova. Autoritățile spaniole susțin că Kogan acționa în interesul lui Cemezov, oferindu-i acoperire pentru investițiile în străinătate.

Eforturi legale pentru ridicarea sancțiunilor

Între timp, Cemezov și colaboratorii săi au angajat avocați din SUA și Europa pentru a contesta sancțiunile. În martie 2025, firma americană Rathmell Short LLP, împreună cu compania de lobby Stryk Global Diplomacy, au semnat un contract în valoare de 2,6 milioane de dolari pentru a reprezenta interesele lui Chemezov și ale adjunctului său, Vasili Brovko.

Contractul a fost înregistrat conform Foreign Agents Registration Act (FARA). Plata a fost realizată de o companie de comerț din Dubai, Yudisud Tjong Trading LLC, înregistrată recent și deținută de un cetățean indonezian. Nu există dovezi clare privind activitatea economică a acestei firme, în afară de câteva importuri de îmbrăcăminte din India.

Poate fi iahtul confiscat?

Legal, vânzarea unui activ sancționat — indiferent dacă a avut loc înainte sau după sancțiunile asupra Ignatovei — poate fi considerată o încercare de eludare a regimului de sancțiuni, spun experții citați de Kyiv Independent.

Deși în Spania eludarea sancțiunilor nu este în prezent incriminată penal, autoritățile pot investiga posibile infracțiuni asociate, precum spălarea banilor sau falsul în acte.

Un precedent notabil este cel al iahtului Tango, deținut de oligarhul rus Viktor Vekselberg, care a fost confiscat în 2022 în Mallorca cu sprijinul Task Force KleptoCapture al Departamentului Justiției din SUA.

Dacă autoritățile americane identifică tranzacții în dolari sau utilizarea sistemului bancar american, ar putea justifica un mandat de confiscare și în cazul iahtului Meridian A.

Investigația deschide o fereastră rară către strategiile sofisticate prin care elitele ruse își transferă și ascund averile în afara țării. De asemenea, scoate în evidență rolul jucat de unele firme de avocatură occidentale în aceste demersuri.

Între timp, sancțiunile rămân în vigoare. Dar încercările repetate de a le ocoli aduc la lumină conexiuni și structuri până acum neștiute — o parte esențială din puzzle-ul global al finanțării războiului și influenței politice ruse în afara granițelor.

