Anunțând un embargo asupra a aproximativ 90% din importurile de petrol rusești în următoarele 6-8 luni, Uniunea Europeană îl lovește pe președintele rus Vladimir Putin acolo unde îl doare. Dar, cu excepția cazului în care Europa impune și o limită imediată a prețurilor importurilor rusești de energie, Putin va petrece următoarele câteva luni beneficiind de prețurile mult mai mari ale petrolului.

Vladimir Putin are nevoie de petrodolari și are nevoie de ei acum. Mulți se așteptau ca președintele Rusiei să emită o declarație oficială de război împotriva Ucrainei, o mișcare care ar fi permis mobilizarea completă a forțelor de rezervă ale Rusiei. Dar, deși Putin ar putea dori să trimită mai mulți soldați în Ucraina, nu își poate permite să facă acest lucru. Îl va forța noul embargo petrolier anunțat de UE să înceteze invazia?

Deja, Kremlinul și-a atenuat propaganda. Nu se mai vorbește despre cucerirea Kievului. Singurul obiectiv al lui Putin acum, se pare, este să ocupe regiunea de est a Donbasului. Dar nici acolo, lui Putin nu i se garantează victoria, deoarece aici Ucraina și-a lansat așa-numita Operațiune a Forțelor Comune, care include unitățile sale militare cele mai bine antrenate – din ce în ce mai înarmate cu echipament militar occidental avansat.

Între timp, Rusia și-a pierdut o mare parte din echipamentul său militar modern, iar sancțiunile occidentale au lăsat-o în imposibilitatea de a-și reface stocurile. Cu puține opțiuni, Rusia trimite acum în luptă tancuri din epoca sovietică.

Singurul mod în care Putin poate compensa lipsa de echipamente este să trimită mai mulți soldați. Dar chemarea de noi recruți este o idee nepopulară, așa că Putin a recurs la plătirea oamenilor pentru a lupta pentru Rusia – și nici o mișcare. Se pare că recruții primesc acum 3.000-5.000 de dolari pe lună. Dar, decizia recentă de a elimina limita de vârstă pentru recruții din armată sugerează că nici măcar perspectiva de a câștiga un salariu cu un ordin de mărime mai mare decât salariul mediu în regiunea medie a Rusiei nu atrage destui luptători.

Datele bugetare publicate recent de Ministerul de Finanțe al Rusiei sugerează că Putin își poate permite cu greu să acopere costurile tot mai mari ale războiului. Datele confirmă, în primul rând, că războiul a fost scump, cheltuielile militare crescând cu aproape 130% luna trecută, la 630 de miliarde de ruble (10,2 miliarde de dolari), sau 6% din PIB-ul anual pe o bază proporțională, explică economistul Sergei Guriev în Project Syndicate.

Datele arată, de asemenea, că Rusia a avut un deficit fiscal de peste 260 de miliarde de ruble în aprilie, sau 2,5% din PIB, raportat la cifrele anuale. În timp ce prețurile globale ale petrolului sunt foarte mari, Rusia și-a vândut petrolul cu o reducere uriașă - acceptând 70 de dolari pe baril pentru țițeiul Ural în ultimele săptămâni, cu 30% sub prețul pieței - în timp ce producția totală va scădea cu 10% în acest an. Între timp, veniturile non-hidrocarburi au scăzut, lăsând taxele pe petrol și gaze să reprezinte mai mult de 60% din veniturile fiscale, comparativ cu mai puțin de 40% în urmă cu un an.

Dependența lui Putin de petrodolari înseamnă că, prin anunțarea unui embargo asupra a aproximativ 90% din importurile de petrol rusești în următoarele 6-8 luni, Uniunea Europeană lovește Rusia acolo unde o doare. Acum este aproape sigur că Putin se va confrunta cu o criză fiscală majoră într-un an, ceea ce face dificilă susținerea războiului său în Ucraina, cu atât mai puțin să invadeze o altă țară.

Problema este că embargoul îl va ajuta pe Putin pe termen scurt. Simplul anunț a provocat creșterea prețului petrolului. De aceea, Europa ar trebui să-și completeze embargoul petrolier cu măsuri suplimentare, imediate. Două opțiuni ies în evidență.

Prima este un tarif ridicat la importurile de petrol rusești. Această abordare are înțeles din punct de vedere economic. Fiecare euro cheltuit pe petrol rusesc îl ajută pe Putin să-și finanțeze campania violentă din Ucraina. Aceasta este o „externalitate a sângelui” și ar trebui să aibă un preț corespunzător. O parte din suma plătită de cumpărătorii de hidrocarburi rusești ar trebui să fie transferată în Ucraina sub formă de reparații sau stocată în conturi speciale până la acordarea oficială a despăgubirilor de război.

Dar, într-un moment în care gospodăriile europene se confruntă cu costuri în creștere ale energiei, există puțin apetit politic pentru o taxă pe petrol. Având în vedere acest lucru, premierul italian Mario Draghi a propus o soluție alternativă: un plafon de preț. Conform acestei propuneri – pe care Consiliul European a solicitat Comisiei să o evalueze – țările occidentale ar plăti un preț mai mic pentru petrolul și gazul rusesc și ar impune sancțiuni secundare terților care plătesc mai mult Rusiei.

Un plafon de preț ar putea fi implementat imediat – să zicem, la 70 de dolari pe baril – și să fie redus cu aproximativ 10 dolari în fiecare lună în care războiul continuă. Da, Putin ar putea refuza să vândă petrol la acest preț. Dar, având în vedere că este deja suficient de disperat pentru a vinde în China și India la reduceri mari, iar prețurile la energie de astăzi depășesc cu mult costurile de producție, acest lucru pare puțin probabil.

În schimb, probabil că Rusia va continua să furnizeze petrol și gaze cumpărătorilor occidentali la prețul plafonat, în timp ce cumpărători precum China și India, sub amenințarea cu sancțiuni, nu ar avea niciun motiv să plătească mai mult. Acest lucru ar oferi consumatorilor scutire de prețurile ridicate la energie și ar duce la o scădere bruscă a veniturilor Rusiei.

Unii ar putea argumenta că limitele de preț denaturează stimulentele – în acest caz, stimulentul de a adopta surse regenerabile. Dar acest argument se aplică doar unei piețe competitive. Pe piața actuală a petrolului și gazelor, prețurile depășesc cu mult costurile marginale, iar cartelul mondial al petrolului OPEC+ (care include Rusia) a acceptat abia recent să mărească producția în iulie și august. Furnizorul rus de gaze Gazprom a manipulat probabil prețurile în Europa chiar înainte de război. Un astfel de comportament monopolist justifică un plafon de preț.

Un alt argument frecvent împotriva unui plafon de preț este că poate stimula o piață neagră. Acesta este un risc real. Deja, companiile energetice europene au început să combine produse petroliere rusești cu altele pentru a putea profita de prețuri mai mici, susținând în același timp că nu sprijină mașina de război a lui Putin. Dar aceste firme nu încalcă în prezent nicio lege. Dacă ar fi implementat un plafon de preț, ar încălca. Având în vedere indignarea publicului față de război, angajamentul Occidentului față de sancțiuni secundare și creșterea investigațiilor conduse de cetățeni care se bazează pe informații cu sursă deschisă, ar fi foarte dificil, dacă nu imposibil, să scapi de o astfel de încălcare a regulilor.

Embargoul pe petrol al UE îl va răni pe Putin, dar nu destul de curând. Europa trebuie să impună imediat un plafon de preț pentru petrolul și gazele rusești, subliniază Guriev.

