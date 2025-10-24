Ajuns în SUA, emisarul lui Putin l-a certat pe Trump pentru "măsurile neprietenoase luate recent". I-a cerut să țină cont de "interesele" Rusiei

Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, și Steve Witkoff, emisarul lui Trump FOTO X/@MyLordBebo

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a confirmat vineri, 24 octombrie, că se află în Statele Unite pentru o întâlnire planificată de mult timp, dovadă că dialogul dintre SUA și Rusia continuă.

„Această întâlnire a mea fusese planificată cu mult timp în urmă, iar partea americană nu a anulat-o, în ciuda unui număr de măsuri neprietenoase luate recent. Vom continua dialogul”, a declarat Dmitriev pentru Reuters.

Președintele american Donald Trump a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia în această săptămână pentru a-l presa pe liderul Kremlinului să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina.

Trump a vorbit cu Putin săptămâna trecută și a spus că intenționează să se întâlnească cu acesta în curând, dar Trump a anulat ulterior summitul, spunând că ar putea avea loc la altă dată.

„Dialogul Rusia-SUA va continua, dar este cu siguranță posibil doar dacă interesele Rusiei sunt luate în considerare și tratate cu respect”, a spus Dmitriev.

El a refuzat să spună cu cine se întâlnește și a prezis că sancțiunile americane privind petrolul se vor întoarce împotriva celor care le-au impus.

„Acestea vor duce doar la creșterea costurilor benzinei la benzinăriile americane”, a spus Dmitriev.

Citând surse care au cunoștință despre vizită, CNN a relatat vineri, 24 octombrie, că Dmitriev urma să se întâlnească cu oficiali ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile despre relația SUA-Rusia”.

Axios a relatat că Dmitriev se va întâlni sâmbătă la Miami cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Agenția de știri statală TASS l-a citat pe Dmitriev spunând că se va întâlni și cu alte persoane pe care nu le-a numit.

Dmitriev, care a dezvoltat o bună relație de lucru cu Witkoff, a refuzat să spună dacă aranjamentele pentru o nouă întâlnire Trump-Putin vor fi pe agenda discuțiilor sale.

