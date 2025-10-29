Emisarul lui Putin în SUA dezvăluie când se va încheia războiul din Ucraina

Reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat în cadrul unei conferințe de investiții desfășurate în Arabia Saudită că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în următoarele 12 luni”, relatează agenția Reuters.

Declarația vine la scurt timp după ce Dmitriev a participat, în weekend, la discuții cu reprezentanți ai administrației președintelui american Donald Trump, în Statele Unite.

„Suntem convinși că ne aflăm pe drumul spre pace și, în calitate de mediatori, trebuie să transformăm acest lucru în realitate”, a spus Dmitriev.

Întrebat dacă o soluție pașnică în Ucraina este posibilă într-un an, emisarul Kremlinului a răspuns: „Cred că da”. El a adăugat că Moscova și Washingtonul „se apropie de o soluție diplomatică” la conflict.

Apel la cooperare globală în domeniul resurselor

În discursul său, Dmitriev a pledat pentru o colaborare mai strânsă între Statele Unite, Arabia Saudită și Rusia — țări pe care le-a descris drept „cei mai importanți deținători de resurse naturale din lume”. Potrivit acestuia, o astfel de cooperare ar contribui la „sporirea siguranței globale”.

Ads

„În prezent, atenția lumii este concentrată asupra conflictului regional din jurul Rusiei, dar nu dorim ca acesta să se extindă. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să acționăm mai bine decât am făcut-o până acum”, a afirmat oficialul rus.

Anterior, Dmitriev a enumerat câteva dintre elementele-cheie pe care, în opinia sa, ar trebui să se bazeze o eventuală înțelegere pentru încetarea războiului: garanții de securitate pentru Ucraina, soluționarea „chestiunilor teritoriale” din regiunile cu populație rusofonă și statutul de neutralitate al Ucrainei, pe care l-a descris drept „esențial pentru securitatea Rusiei”.

Ads