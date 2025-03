Emmanuel Macron, președintele Franței, a cerut vineri, 14 martie, Rusiei "să accepte propunerea americano-ucraineană de încetare a focului pentru 30 de zile" și să "pună capăt abuzurilor" în Ucraina, precum și declarațiilor prin care doar trage de timp, relatează France Presse.

Sâmbătă, 15 martie, "vom continua să lucrăm la consolidarea sprijinului pentru Ucraina și la o pace solidă și durabilă, în videoconferința cu premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu toți partenerii noștri", a declarat pe platforma X șeful statului francez, după ce a avut o convorbire telefonică cu acești doi conducători "în urma progreselor făcute la reuniunea dintre SUA și Ucraina de la Jeddah", care a avut loc marți, 11 martie, în Arabia Saudită.

"Astăzi am discutat cu președintele Zelenski și apoi cu prim-ministrul Keir Starmer, în urma progreselor realizate în cadrul întâlnirii dintre Statele Unite și Ucraina de la Jeddah, de marți.

Rusia trebuie să accepte acum propunerea americano-ucraineană pentru un armistițiu de 30 de zile. Agresiunea rusă în Ucraina trebuie să înceteze. Atrocitățile trebuie să se oprească, la fel și declarațiile de întârziere.

Marți, întâlnirea de la Paris a reunit aproximativ patruzeci de șefi ai statelor majore de apărare. Mâine, vom continua să lucrăm pentru a întări sprijinul pentru Ucraina și pentru a obține o pace solidă și durabilă, printr-o videoconferință cu prim-ministrul Starmer, președintele Zelenski și toți partenerii noștri", a fost mesajul lui Macron pe X.

