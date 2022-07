Un nou episod "BBC Planet Ucraina": "La fel ca cicadele, tancurile rusești se adună în masă ca să infesteze orașele ucrainene" VIDEO

Un nou material narat în stilul lui David Attenborough, despre pierderile rusești din Ucraina circulă pe rețelele de socializare. Clipul este însoțit de imagini cu rachete Javelin care distrug ținte rusești și de o coloană sonoră caracteristică documentarelor de natură.

"Aceasta este o rachetă Javelin. Asemănător cu felul în care fermierii se bazează pe pisici pentru a eradica o populație crescândă de rozătoare în hambare, ucrainenii au introdus specia neindigenă Javelin în țara lor, pentru a controla invazia (n.r. specie) de tanc rusesc. La fel ca cicadele, tancurile rusești se adună în masă ca să infesteze orașele ucrainene, provocând haos pe parcurs. Și ca alte creaturi mai puțin evoluate, tancurile rusești reacționează doar la violență. Și în acest domeniu... Javelin excelează. Sosirea lor schimbă tot. Nimicind armura cu ușurință, Javelin atacă de deasupra, precum un uligan plonjează în apă pentru pradă. Cu atât de multe rachete Javelin care atacă din toate părțile, tancurile se panichează și strâng rândurile. Dar această strategie face treaba și mai ușoară pentru Javelin. Javelin-urile lucrează împreună, fiecare vizând un tanc rusesc, până când, curând, nu mai rămâne niciunul.

Nu este prima dată când ucrainenii apelează la stilul inconfundabil al naturalistului David Attenborough pentru materiale de propagandă. O filmare în care un narator explică în stilul lui David Attenborough soarta tancurilor rusești în războiul din Ucraina a devenit virală pe internet, în luna mai.

"Acesta este un tanc rusesc. La fel ca somonul de Pacific, tancurile rusești migrează pe distanțe mari, din abisul Rusiei, pentru a-și întâlni sfârșitul în câmpurile frumoase ale Ucrainei.

Mânate de dorința evolutivă de a-și încheia viața într-un loc mai bun, după ce ajung în Ucraina, toate speciile de tancuri rusești mor.

Cursa din 2022 a fost un eveniment major pentru prădători, precum echipele ucrainene ale forțelor speciale, (dronele) Bayraktar TB2 și fermierii locali cu tractoare.

Majoritatea speciilor de tanc își aruncă în aer turelele, ca să sărbătorească sfârșitul ciclului lor de viață”.

