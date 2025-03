Erdogan vrea să folosească armata, a doua cea mai mare din NATO, ca să se apropie de UE care tot respinge Turcia. „Avem tehnologii de ultimă oră. Suntem pregătiți de cooperare” VIDEO

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face apel la liderii UE să accepte sprijinul țării sale în ceea ce privește industria de apărare. Erdogan solicită ca apărarea UE și reconstrucția Ucrainei să fie deschise țărilor partenere.

„Solidaritatea și consultările Turciei cu UE ar trebui păstrate la cel mai înalt nivel. Turcia, din prima zi a războiului, am făcut eforturi pentru încheierea conflictului prin dialog. Industria noastră de apărare susține Ucraina, iar sectorul privat contribuie la economia Ucrainei, chiar pe timp de război”, declară președintele turc.

