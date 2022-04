Ericsson își suspendă afacerile în Rusia, iar BRD își anunță plecarea

Compania Ericsson anunță că suspendă activitatea în Rusia după ce în februarie suspenda livrările. BRD înștiințează că a demarat procedurile de semnare a unui acord de vânzare-cumpărare ca să-și vândă întreg pachetul de acțiuni din Rusia.

Compania suedeză Ericsson precizează luni, 11 aprilie, într-un comunicat de presă, că suspendă toate afacerile cu clienții din Rusia pe o perioadă nedeterminată.

Angajații Ericsson din Rusia vor fi trimiși în concediu plătit.

BRD informează tot luni, 11 aprilie, că își încetează activitățile bancare și de asigurări în Rusia și anunță semnarea unui acord de vânzare-cumpărare pentru a-și vinde întregul pachet de acțiuni din Rosbank și filialele de asigurări ale Grupului din Rusia către Interros Capital, fostul acționar al Rosbank.

Finalizarea acordului se va realiza în următoarele săptămâni, informează compania într-un comunicat de presă.

Societe Generale ceases its banking and insurance activities in Russia and announces the signing of a sale and purchase agreement to sell its entire stake in Rosbank and the Group’s Russian insurance subsidiaries.