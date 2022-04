Estonia și Letonia au dispus închiderea consulatelor Rusiei. 27 de diplomați ruși expulzați

Estonia şi Letonia au hotărât marţi, 5 aprilie, închiderea a câte două consulate ale Rusiei, după ce a devenit evidentă amploarea atrocităților comise de armata rusă contra civililor în oraşul ucrainean Bucea.

Guvernul de la Tallinn a ordonat închiderea misiunilor Rusiei din oraşele Narva şi Tartu, iar executivul de la Riga a luat o măsură similară în cazul consulatelor ruse din oraşele letone Daugavpils şi Liepaja, transmite dpa.

Aceste măsuri se traduc prin faptul că numeroşi diplomaţi ruşi vor trebui să părăsească statele baltice. Estonia a declarat 14 diplomaţi ruşi persoane indezirabile, iar Letonia a decis expulzarea altor 13 - în ambele cazuri data limită pentru părăsirea celor două ţări este 30 aprilie.

🇪🇪 has decided to expel the personnel of #Tartu and #Narva consulates of Russia. Mentioned consulates will also be closed.

Full statement 👉: https://t.co/3o58CaXhgp

Ads

📸👇 Bucha City Park, before. pic.twitter.com/dGjbKhbn0l