Europa trebuie să accelereze decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate. Ucraina riscă să rămână fără bani și arme, avertizează The Washington Post

De aproape un an, Ucraina supraviețuiește parțial datorită dobânzilor generate de activele suverane ruse înghețate și depozitate la Euroclear — centrul decompensărilor financiare din Bruxelles. Dar, avertizează publicația americană The Washington Post, aceste sume nu vor fi suficiente dacă războiul se prelungește. Potrivit estimărilor FMI, Kievul are nevoie, până în 2027, de aproximativ 65 de miliarde de dolari pentru a-și menține economia pe linia de plutire. Și singura sursă realistă, în absența unui angajament financiar mai ferm din partea Statelor Unite, ar putea fi tocmai activele ruse aflate în băncile europene.

Temerea inițială a liderilor occidentali a fost clară: confiscarea fondurilor statului rus ar crea un precedent periculos, capabil să descurajeze investitorii străini și să expună statele occidentale la procese. De asemenea, exista riscul ca Rusia să câștige în instanță și să lase guvernele europene cu datorii enorme. Din aceste motive, ideea a fost, de facto, tabu în primele etape ale invaziei.

Totuși, în ultimele săptămâni, discuția s-a schimbat — alimentată de provocările Rusiei față de state membre NATO și de refuzul Kremlinului de a ceda la apelurile la încetarea focului. În acest context, cancelarul german Friedrich Merz a propus un compromis pragmatic: Uniunea Europeană ar putea „împrumuta” Ucrainei suma blocată la Euroclear — aproximativ 164 de miliarde de dolari — sub forma unei credite fără dobândă. Plata ar urma să fie realizată doar în cazul în care Rusia, la sfârșitul conflictului, ar accepta și ar efectua plata reparațiilor de război. Astfel, Euroclear ar rămâne neutru din punct de vedere juridic, iar responsabilitatea finală pentru eventualele pierderi ar reveni Kremlinului, în cazul unui refuz.

Ads

Propunerea a ajuns pe agenda summitului de la Copenhaga, unde liderii europeni au discutat consolidarea apărării comune; președintele Volodimir Zelenski s-a alăturat întâlnirii. Impulsul inițial a slăbit însă rapid — în parte din cauza rezistenței unor state membre.

Varianta ideală ar fi ca UE să garanteze colectiv aceste fonduri, plasându-le sub umbrela bugetului comunitar. În practică, principiul unanimității în decizii majore blochează o astfel de opțiune: țări sceptice — Ungaria fiind cel mai probabil etalon — ar putea vota împotrivă. În absența unui acord comun, rămâne alternativa ca state individuale sau grupuri de state să-și asume riscul pe cont propriu; dar și aceasta este dificilă din motive politice și bugetare — Franța, de exemplu, se confruntă frecvent cu tensiuni interne legate de cheltuieli.

Ads

O decizie ar putea fi luată la Consiliul european din 23–24 octombrie

La finalul rundelor de negocieri, liderii europeni au convenit doar asupra unei declarații de intenție: trebuie demonstrată „capacitatea” și „voința” de a sprijini Ucraina, dar decizii concrete nu au fost luate. Președintele Consiliului European, António Costa, a spus că „acum e rândul UE” și a îndicat întâlnirea Consiliului din 23–24 octombrie ca moment în care se așteaptă progrese. Totuși, mulți observatori consideră că decizia finală nu era planificată pentru această rundă — negocierile pentru folosirea dobânzilor generate de activele înghețate în 2024 au durat luni de zile, ceea ce arată complexitatea instituțională a procesului.

Contextul extern s-a modificat semnificativ în ultimele luni: implicarea directă a Washingtonului s-a temperat, iar inițiativele americane au cedat teren. Dacă Bruxelles vrea să fie luat în serios ca actor geostrategic, trebuie să găsească formula de a debloca acești bani — și să depășească inerția birocratică care amână o decizie cu consecințe practice pentru economia Ucrainei.

Ads

Reacția Kremlinului a fost previzibilă și dură: Moscova amenință cu urmăriri judiciare împotriva persoanelor și statelor implicate în „furtul” activelor sale înghețate. În același timp, inițiative legislative în SUA — precum propunerea senatorului republican John Kennedy de confiscare a activelor ruse în favoarea Ucrainei — sugerează că presiunea pentru soluții concrete crește și de cealaltă parte a Atlanticului.

The Washington Post avertizează că dacă Europa nu accelerează procesul decizional și nu identifică mecanisme credibile pentru a transforma activele înghețate în sprijin real pentru Ucraina, riscul este ca pe termen lung Kievul să rămână fără resursele necesare pentru reconstrucție și apărare. Întrebarea rămâne una politică: este Uniunea pregătită să accepte riscuri și să plătească costul unei decizii istorice — sau va prefera precauția juridică care poate condamna Ucraina la penurie?

Ads