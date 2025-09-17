„Ar fi o mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune un comisar european

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 20:55
Comisarul european pentru Apărare Andrius Kubilius FOTO: European Union

Uniunea Europeană ar comite „o mare greșeală” dacă nu va integra Ucraina în arhitectura sa de apărare, a avertizat Andrius Kubilius, comisarul european pentru industrie de apărare și spațiu, într-un interviu acordat publicației Kyiv Independent pe 16 septembrie.

„Dacă va veni ceea ce unii numesc Ziua X, iar (Vladimir) Putin va începe o agresiune directă împotriva noastră, trebuie să fim conștienți că el va ataca cu o armată rodată în luptă, mult mai puternică decât cea din 2022 și capabilă să folosească milioane de drone”, a avertizat Kubilius.

Avertismentul comisarului vine în contextul intensificării provocărilor rusești la granița estică a Uniunii. Pe 10 septembrie, Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei, iar Varșovia a doborât drone rusești deasupra teritoriului său — o premieră pentru un stat NATO în cei trei ani de război pe scară largă împotriva Ucrainei.

Escaladarea a atras condamnări ferme din partea UE, NATO și a mai multor lideri occidentali. Drept răspuns, Kievul și Varșovia au început exerciții comune pentru utilizarea dronelor și a sistemelor antidronă, valorificând experiența militară a Ucrainei din timpul războiului.

„Pe partea democratică a continentului european, doar armata ucraineană are această experiență reală de luptă. Ar fi o greșeală majoră din partea noastră să nu găsim modalitatea cea mai rapidă de a integra capabilitățile, forțele armate și industria de apărare ucraineană într-o nouă arhitectură de securitate”, a mai spus Kubilius.

Câteva zile mai târziu, pe 13 septembrie, dronele rusești au violat din nou spațiul aerian al Uniunii și al NATO, survolând teritoriul României în timpul unui atac aerian masiv asupra Ucrainei.

„De aceea, începem să discutăm și să avansăm spre o nouă abordare, pe care o numim Uniunea Europeană a Apărării”, a precizat Kubilius.

