În timp ce Statele Unite și Rusia pregătesc un summit cu miză geopolitică în Alaska, Europa privește de pe margine, deși a investit, în termeni financiari, mai mult decât Washingtonul în sprijinul Ucrainei. Publicația The Times conturează o imagine incomodă pentru liderii europeni: continentul a alocat aproximativ 72 de miliarde de euro pentru sprijin militar și financiar acordat Kievului, însă nu este capabil să influențeze negocierile de pace și, cu atât mai puțin, să asigure securitatea teritoriului ucrainean.

„Europa este la ani distanță de a avea capacitatea militară, personalul și lanțurile logistice necesare pentru a apăra Ucraina”, notează publicația britanică. „În ciuda discursurilor curajoase, continentul nu are mijloacele reale de a-și susține retorica”.

Absenți de la masa negocierilor

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, pare să se contureze fără participare europeană. The Times afirmă că Europa „nu este credibilă” nici militar, nici strategic, pentru a pretinde un rol semnificativ în acest format. „Dacă Europa ar fi investit mai devreme în apărare, poate că ar fi avut un cuvânt de spus la summitul din Alaska”, scrie publicația, într-o evaluare directă a eșecului politicilor de securitate colectivă.

Diplomație fără forță

Chiar și în ipoteza în care Europa ar rămâne unită pe plan diplomatic, lipsa capacității de a susține militar Ucraina face imposibilă orice influență reală asupra negocierilor sau impunerii unei eventuale încetări a focului. Potrivit The Times, în lipsa sprijinului constant al SUA, efortul de război al Kievului riscă să se prăbușească.

În loc să conducă, Europa continuă să depindă de armamentul, informațiile și voința politică a Washingtonului. Vicepreședintele american JD Vance a exprimat deschis nemulțumirea față de acest dezechilibru, afirmând într-un interviu că „americanii s-au săturat să plătească pentru războaiele altora” și că „dacă europenii țin atât de mult la acest conflict, ar trebui să fie dispuși să contribuie mai direct și mai consistent”.

Planul coaliției – un eșec previzibil

Ambiția noului premier britanic, Sir Keir Starmer, de a forma o „coaliție a celor dispuși” de 64.000 de militari s-a dovedit iluzorie. The Times notează că mobilizarea chiar și a 10.000 de soldați ar fi dificilă în condițiile actuale. Obiectivul de 25.000 ar putea fi atins doar cu mari eforturi — departe însă de cele 200.000 de trupe solicitate de președintele Volodimir Zelenski pentru a contrabalansa armata rusă, estimată la peste 800.000 de efective.

Refuzurile au venit rapid și din toate direcțiile: Polonia a refuzat participarea, Spania și Italia s-au retras din discuții, iar Finlanda a invocat riscurile pentru propria securitate la frontieră. Estonia a declarat că ar putea trimite o unitate de dimensiunea unei companii. Ministrul apărării din Lituania, Dovile Sakaliene, a fost tranșantă: „Dacă nu putem strânge nici 64.000 de soldați, nu doar că părem slabi — chiar suntem”.

Sprijin financiar consistent, dar dependent

Chiar dacă, în iunie, Europa a depășit Statele Unite ca volum total de ajutor militar acordat Ucrainei — 72 de miliarde de euro față de 65 de miliarde de dolari —, o parte semnificativă a acestui ajutor constă în achiziționarea de armament fabricat în SUA. Realitatea subliniază dependența structurală a Europei de capacitatea industrială și tehnologică americană.

Președintele Zelenski a recunoscut că mai puțin de 30% din armamentul folosit de Ucraina provine din Europa, în timp ce aproximativ 40% este de proveniență americană, restul fiind fabricat pe plan intern.

În ciuda planului european Readiness 2030, care prevede modernizarea capacităților de apărare până la finalul acestui deceniu, The Times avertizează că este „prea târziu pentru ca Europa să joace un rol credibil în viitorul Ucrainei”.

„Cea mai bună zi pentru a investi în apărare a fost ieri. A doua cea mai bună zi este astăzi”, conchide publicația.

