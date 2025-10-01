UE caută să folosească miliardele rusești înghețate pentru a sprijini industria europeană de apărare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că un împrumut de reparații cu dobândă zero, finanțat din activele rusești înghețate, ar trebui direcționat parțial către consolidarea industriei europene de apărare, scrie politico.eu.

Dezbaterile dintre factorii de decizie de la Bruxelles s-au accelerat în ultimele săptămâni, accentul mutându-se pe modul în care cei 140 de miliarde de euro blocați în active rusești pot fi folosiți pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei. Prioritatea: arme – și, în special, arme fabricate în Europa.

O schimbare de poziție

Timp de ani de zile, discuțiile s-au limitat la utilizarea dobânzii generate de activele înghețate. Acum însă, liderii europeni par dispuși să aprobe un împrumut de reparații fără dobândă pentru Kiev, destinat achiziției de echipamente militare europene.

„Avem nevoie de o soluție structurală pentru sprijinul militar și, de aceea, am propus ideea unui împrumut de reparații bazat pe activele rusești imobilizate. Vom întări industria noastră de apărare, asigurându-ne că o parte din acest împrumut va fi utilizată pentru achiziții în și din Europa”, a spus Ursula von der Leyen, marți, la o conferință alături de secretarul general NATO, Mark Rutte.

Ads

Planul urmează să fie dezbătut miercuri la Copenhaga, în cadrul unui summit informal al liderilor UE, unde se va încerca și evitarea unui posibil veto din partea Ungariei și Slovaciei.

Armele înaintea reconstrucției

Cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru ca fondurile să fie folosite în primul rând pentru achiziții militare, nu pentru reconstrucția infrastructurii distruse. Propunerea sa a primit sprijin din mai multe capitale europene. „Dacă Ucraina pierde războiul, nu va mai rămâne nimic de reconstruit”, a declarat un diplomat european.

Franța, deși prudentă în privința aspectelor juridice, a susținut direcționarea împrumutului către industria europeană de apărare. Suedia și Finlanda au transmis, printr-o scrisoare comună, că sprijinirea Ucrainei cu echipamente moderne, produse în Europa, reprezintă „o parte esențială a măsurilor de reasigurare”.

Obstacole juridice și politice

Fondurile rusești se află în prezent la Banca Centrală Europeană, în custodia instituției financiare Euroclear din Belgia. O parte dintre state, inclusiv Belgia, avertizează că măsura ar putea fi contestată în instanță, mai ales după ce fostul președinte rus a amenințat cu procese împotriva celor care „ating proprietatea Moscovei”.

Ads

O altă provocare este modul în care se vor lua deciziile. Bruxelles-ul explorează posibilitatea de a trece de la unanimitate la vot cu majoritate calificată, pentru a evita veto-urile repetate ale Budapestei și Bratislavei.

„Tratatele UE permit votul cu majoritate calificată în situații extreme, când un stat membru contravine flagrant principiului de solidaritate europeană”, a explicat profesorul Armin von Bogdandy, director la Institutul Max Planck pentru Drept Public și Drept Internațional.

Pentru a obține sprijin larg, Comisia va trebui să construiască un argument juridic limitat și specific, fără a crea precedente periculoase. „Se va negocia formularea legală astfel încât statele membre să poată spune: vedem că acest caz este unul excepțional și necesar”, a adăugat von Bogdandy.

Ads