Europa a devenit principalul furnizor de ajutor militar pentru Ucraina. Americanii au dat arme doar pe bani

Europa a continuat să-și sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai și iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme existente și care au fost diminuate de asistența oferită anterior Ucrainei, a semnalat marți Institutul german Kiel, potrivit agențiilor AFP și EFE.

Statele europene, inclusiv Regatul Unit, au oferit Ucrainei ajutoare militare ce însumează 80,5 miliarde de euro de când a început războiul cu Rusia în urmă cu aproape trei ani și jumătate, față de ajutoarele de circa 64,6 miliarde de euro oferite de SUA.

În primăvara acestui an ajutorul militar european l-a egalat pe cel american, iar între timp l-a depășit și 'o proporție semnificativă a armelor furnizate nu mai provine din stocuri, ci direct din industria de apărare', notează Institutul Kiel. Stocurile de arme și muniții ale țărilor europene sunt diminuate semnificativ ca urmare a transferurilor de echipamente militare către Ucraina pe parcursul acestui război.

Ajutorul militar european pentru Ucraina în mai și iunie a însumat circa 10,5 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro, echivalentul a 44% din totalul acestor două luni, ia forma unor contracte de achiziții publice atribuite în principal companiilor de apărare europene, inclusiv ucrainene.

Germania a oferit un pachet de ajutor de 5 miliarde de euro, urmată de Norvegia cu 1,5 miliarde de euro și Belgia cu 1,2 miliarde de euro. Olanda, Regatul Unit și Danemarca au oferit fiecare între 500 și 600 de milioane de euro. Aceste trei din urmă sunt finanțări incluse într-un nou mecanism prin care statele europene membre ale NATO finanțează achiziții de arme și muniții din SUA pentru a le oferi apoi Kievului, cum a cerut președintele american Donald Trump, care nu mai dorește ca SUA să doneze Ucrainei echipamente militare, ci doar să le vândă.

Washingtonul a aprobat astfel exporturi semnificative de arme către Ucraina în luna mai, dar nu sub formă de ajutor militar, acestea fiind achiziții pe care Kievul trebuie să le plătească din fonduri proprii sau din cele oferite de susținătorii săi europeni.

Statele Unite au fost principalul furnizor de ajutor militar pentru Ucraina înainte ca republicanul Donald Trump să revină în ianuarie la Casa Albă, acesta schimbând radical politica predecesorului său democrat Joe Biden. Totuși, Statele Unite au continuat în acest timp să furnizeze arme Kievului din pachetele de ajutor militar deja aprobate de administrația Biden.

Dar acum 'cred că (...) am terminat cu finanțarea acestui război în Ucraina', a declarat vicepreședintele american J.D. Vance într-un interviu difuzat duminică la postul Fox News. 'Dacă europenii doresc să preia ștafeta și să cumpere arme de la producătorii americani, nu avem nicio problemă cu asta', a adăugat el.

Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru a discuta, potrivit președintelui american, un posibil acord care ar putea include 'schimburi teritoriale' pentru a pune capăt războiului în Ucraina.

