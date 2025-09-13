Europa se înghesuie să achiziționeze drone de interceptare ucrainene după atacul Rusiei asupra Poloniei. Producătorii ucraineni se tem de spionaj industrial

Țările europene își intensifică eforturile pentru a obține sisteme anti-dronă ucrainene, după ce un atac fără precedent al dronelor kamikaze rusești a încălcat spațiul aerian al Poloniei în data de 10 septembrie, au declarat oficiali și producători pentru The Kyiv Independent.

„Discutam deja anterior cu partea ucraineană despre investiții în drone de interceptare, însă acum interesul nostru este și mai mare”, a declarat un diplomat militar european, sub protecția anonimatului. „Trebuie să fim pregătiți de război. A sosit momentul să învățăm de la Ucraina.”

În doar câteva ore de la atac, compania ucraineană de consultanță în domeniul apărării Triada Trade Partners a înregistrat o creștere semnificativă a cererilor din partea statelor europene pentru drone de interceptare și sisteme de război electronic (EW), potrivit lui Bohdan Popov, directorul departamentului analitic al firmei.

Cereri au venit nu doar din partea Poloniei, ci și din Germania, Danemarca și statele baltice, a precizat acesta.

Ukrainian drone equipped with two drone interceptors under its wings. https://t.co/43kVS1whYU pic.twitter.com/GYtCyO43gI — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2025

Ads

„Rusia a demonstrat că nu se teme să atace direct țări membre NATO. Acum, NATO caută o soluție”, a spus Popov. „Cea mai mare cerere vizează noile drone de interceptare dezvoltate de Ucraina în urmă cu aproximativ trei luni și prezentate public de președintele Volodîmîr Zelenski.”

Majoritatea statelor europene nu sunt pregătite pentru războiul cu drone, motiv pentru care se îndreaptă către Ucraina, care are experiență vastă în acest domeniu.

Țările occidentale, sisteme costisitoare de apărare

Țările occidentale dispun, în general, de sisteme costisitoare, destinate unor amenințări precum rachetele de croazieră sau balistice, și nu de soluții eficiente și accesibile pentru doborârea dronelor ieftine.

În atacul din 10 septembrie — primul care a implicat oficial forțele NATO împotriva armatei ruse de la începutul invaziei pe scară largă — au fost mobilizate avioane F-16 poloneze, F-35 olandeze, sisteme AWACS italiene, avioane cisternă NATO și sisteme Patriot germane, potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Ads

În timpul intervenției, au fost utilizate rachete Sidewinder de aproximativ 400.000 de dolari pentru a doborî drone rusești fabricate ieftin, cunoscute sub numele de „Gerbera” – dispozitive de lemn și spumă, estimate la 10.000 de dolari bucata.

Dronele ucrainene de interceptare actuale sunt quadcoptere performante, capabile să atingă viteze și altitudini superioare dronelor FPV clasice. Potrivit producătorilor, costul unei astfel de drone este de aproximativ 5.000 de dolari.

Aceste drone sunt echipate cu încărcături explozive pe care le detonează în apropierea țintei, neutralizând astfel dispozitivele aeriene inamice. În prezent, dronele ucrainene de tip FPV interceptează activ UAV-uri rusești de dimensiuni mari, inclusiv modele precum Forpost-R.

Intervențiile acestor drone continuă să afecteze serios capacitatea Rusiei de supraveghere aeriană.

Producătorii ucraineni se tem de spionaj industrial

Totodată, pe fondul interesului crescând din partea companiilor și armatelor străine, producătorii ucraineni rămân prudenți.

Ads

„Primim solicitări din toată lumea”, a declarat fondatorul Wild Hornets, un fond caritabil care produce drona de interceptare Sting. „Dar suntem conștienți că multe dintre ele ascund, de fapt, tentative de spionaj industrial.”

Teoretic, Ucraina poate exporta drone, însă doar cu aprobarea Oficiului pentru Controlul Exporturilor, o instituție care nu publică criteriile după care autorizează livrările de armament.

Dacă cererea internațională pentru drone de interceptare va continua să crească pe măsură ce amenințările rusești la adresa NATO se intensifică, autoritățile de la Kiev ar putea permite producătorilor locali să exporte mai multe produse, în special către statele vecine, a precizat Popov.

„Nimeni nu știe ce se va întâmpla mâine sau în săptămânile ce urmează. Ucraina oferă, în prezent, cele mai eficiente soluții pentru a combate Rusia și a face față atacurilor aeriene”, a conchis acesta.

Ads