Europa, chemată să intervină. Experți cer lansarea misiunii „Skyshield” pentru interceptarea dronelor rusești deasupra Ucrainei

Autor: Veronica Andrei
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:33
Avion de luptă F-16 FOTO Pixabay

Un grup de experți militari și reprezentanți ai societății civile solicită lansarea imediată a inițiativei europene „Skyshield” – un proiect de apărare aeriană menit să protejeze atât Ucraina, cât și flancul estic al Uniunii Europene. Apelul vine pe fondul intensificării atacurilor rusești cu drone, dintre care unele au pătruns recent și în spațiul aerian polonez. Potrivit cotidianului Le Monde, pentru faza inițială a misiunii ar fi suficiente 120 de avioane din partea aliaților europeni și transatlantici.

„Nu este vorba de un incident izolat. Este o testare deliberată a apărării europene și un semnal de alarmă. Kremlinul nu se mai mulțumește cu a lovi Ucraina – acum sondează vulnerabilitățile noastre”, avertizează autorii apelului. În fața unei astfel de realități, mai spun ei, Europa nu își poate permite să rămână pasivă, limitându-se la a doborî dronele „rătăcite” care ajung deasupra teritoriului său.

Experții propun o schimbare de paradigmă: apărarea trebuie să înceapă înainte ca amenințările să atingă granițele europene. În acest sens, interceptarea dronelor și rachetelor rusești în spațiul aerian al Ucrainei – în special deasupra regiunilor din vestul țării – ar reduce presiunea asupra orașelor ucrainene și ar proteja, totodată, infrastructura critică europeană.

Skyshield – un scut comun pentru un pericol comun

Proiectul „Skyshield”, conceput de organizația civică The Price of Freedom, propune crearea unei zone integrate de apărare aeriană în spațiul ucrainean de vest. Inițiativa a primit deja sprijin din partea a sute de oficiali politici și militari de rang înalt din Europa și Statele Unite. Obiectivul este clar: neutralizarea în aer a dronelor și rachetelor rusești înainte ca acestea să atingă ținte umane sau energetice.

Potrivit inițiatorilor, planul este în deplină conformitate cu normele internaționale privind protecția civilă, securitatea nucleară și asistența umanitară. Acțiunea nu ar echivala cu un act de agresiune împotriva Federației Ruse, ci cu o măsură preventivă, legitimă și proporțională.

„Protejând vestul Ucrainei, forțele armate ale Kievului vor putea concentra resurse mai mari pe frontul de est. Acest echilibru ar putea forța Moscova să revină la masa negocierilor”, susțin experții. În plus, riscurile pentru piloții aliați ar fi reduse: din 2022, Rusia nu a încercat niciodată să penetreze zonele aeriene care ar fi protejate printr-un sistem precum Skyshield.

Testul real: determinarea Europei

Momentul este considerat decisiv. Autorii inițiativei avertizează că președintele Vladimir Putin urmărește cu atenție reacțiile europene pentru a evalua gradul de pregătire și voință politică în cazul unei eventuale escaladări spre statele baltice sau Republica Moldova. Fiecare ezitare a Occidentului, spun ei, consolidează impresia de impunitate a Kremlinului.

Recent, ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a cerut deschis aliaților occidentali să autorizeze interceptarea dronelor și rachetelor rusești direct în spațiul aerian al Ucrainei. El a adus în discuție și necesitatea unei acțiuni concertate împotriva flotei maritime „fantomă” a Rusiei, care operează în apele Mării Baltice.

Tensiunile au crescut după incidentul din 10 septembrie, când autoritățile poloneze au confirmat că 19 drone rusești au fost detectate deasupra țării. Unele dintre ele ar fi provenit de pe teritoriul Belarusului – un semnal îngrijorător în contextul militarizării tot mai vizibile a regiunii.

NATO și iluzia „scutului aerian” împotriva Rusiei. Între realitate operațională și falii politice
NATO și iluzia „scutului aerian” împotriva Rusiei. Între realitate operațională și falii politice
Când 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, alianța NATO s-a confruntat cu cea mai gravă încălcare aeriană din istoria sa de peste 75 de ani. Incidentul, analizat...
Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic
Adevăratul scop al incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de un colonel britanic
În urma incursiunii dronelor rusești în Polonia, secretarul britanic al Apărării, John Healy, a declarat că a instruit forțele armate ale țării să pregătească opțiuni pentru...
razboi Ucraina, rusia invazie, misiunea skyshield, aparare, drone, Razboi Ucraina
