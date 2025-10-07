Un producător european a intensificat producţia unui focos cu explozie în aer pentru racheta sa de 70 mm. Focosul FZ123 dispersează mii de bile mici din oţel care interceptează o dronă adversă, scrie Business Insider care a vizitat Thales Belgium pentru a vedea mai îndeaproape focosul şi rachetele sale.

Războiul dronelor din Ucraina a dus la apariţia unei noi rachete în Europa: o muniţie destinată elicopterelor, adaptată pentru a crea un mic „nor” de oţel pe cer.

Pe măsură ce Rusia aruncă asupra Ucrainei valuri tot mai numeroase de drone kamikaze Shahed, producătorul european de armament Thales a montat un focos cu explozie în aer pe rachetele sale de 70 mm pentru a contracara asemenea ameninţări.

Noul focos FZ123 este umplut cu mii de granule minuscule din oţel, propulsate de aproximativ 0,9 kg de exploziv. La detonare, granulele se răspândesc într-o zonă de circa 24 m în diametru pentru a doborî o dronă sau un roi de drone, într-un mod similar modului în care plumbul fin se răspândeşte dintr-un cartuş de puşcă. În funcţie de distanţa parcursă de rachetă, dispersia bilelor poate fi şi mai largă.

Forţele ucrainene se bazează uneori pe arme de tip shotgun pentru a doborî drone mici la distanţe foarte mici. În mod similar, focosul purtat de rachetă oferă un mijloc ieftin de a distruge drone NATO de clasa II — inclusiv Shahed — şi drone mai grele de clasa III la distanţe de până la 3.048 m prin explozii în aer.

FZ123 a fost dezvăluit anul trecut, la expoziţia de apărare Eurosatory 2024 de la Paris.

Arma e deja folosită în Ucraina

Thomas Colinet, directorul domeniului de vehicule şi sisteme tactice la Thales Belgium, a confirmat că arma este folosită în Ucraina şi că cererea Kievului depăşeşte capacitatea de producţie a companiei. „Partea bună pentru noi este că, dacă cer mai mult, înseamnă că sunt mulţumiţi”, a spus Colinet.

Ucraina, în căutare de soluţii defensive eficienta ca și cost împotriva valurilor de Shahed, produce şi noi tipuri de drone interceptoare cu vizualizare în timp real (first-person-view) care zboară suficient de repede pentru a recupera muniţiile cu planare şi a le intercepta.

Aceste drone interceptoare costă de obicei circa 500 dolari fiecare, iar rar depăşesc 5.000 dolari.

În comparaţie, rachetele de 70 mm sunt mult mai scumpe decât dronele interceptoare, dar mult mai ieftine şi mai uşor de produs decât rachetele. Recent, Statele Unite au folosit muniţii similare pentru a distruge aproximativ 40% din dronele Houthi interceptate deasupra Mării Roşii.

Thales Belgium a refuzat să dezvăluie estimarea de cost pentru rachetele de 70 mm echipate cu focosul FZ123. Chiar şi rachetele sale cele mai scumpe, dotate cu kituri de ghidare laser, costă în general o zecime din preţul unei rachete convenţionale. Rachete antiaeriene mai ieftine, precum AIM‑7 Sparrow, costă în jur de 125.000 USD fiecare.

El a refuzat totodată să precizeze câte focoase au fost trimise forţelor din Kiev. Capacitatea de producţie a Thales Belgium oferă însă indicii.

FZ123 este unul dintre focoasele care pot fi integrate pe racheta ghidată laser de 70 mm a Thales, concepută iniţial pentru elicoptere de atac. Thales Belgium îşi propune să producă aproximativ 3.500 de astfel de rachete până la sfârşitul anului şi speră să ajungă la o capacitate anuală de 10.000 până în 2026.

Focosul anti-dronă poate fi montat şi pe versiunea neghidată a rachetei de 70 mm, pe care Thales Belgium afirmă că o poate produce acum în proporţie de 30.000 pe an. Dacă fabrica de la Herstal ar funcţiona în ture duble, capacitatea anuală ar putea ajunge la 60.000, deşi furnizorii companiei ar trebui şi ei să mărească producţia.

Aceste cifre nu înseamnă însă că toate rachetele poartă focosul anti-dronă — Thales Belgium produce şi variante aer‑la‑sol şi sol‑la‑sol. Unele dintre rachetele sale de 70 mm sunt, de exemplu, folosite pentru a distruge vehicule neautonome de sol trimise de Rusia.

Compania vinde, de asemenea, o parte din rachete clienţilor săi obişnuiţi din Europa şi unor ţări non‑NATO, precum India.

Cum funcţionează FZ123 şi rachetele sale

Compatibile cu lansatoare NATO standard de 70 mm, rachetele sunt în prezent lansate de sistemele Vampire folosite de Ucraina, lansatoare multicanal fabricate de L3Harris şi care pot fi instalate pe camioane.

Unele versiuni sunt lansate şi de elicoptere ucrainene MI‑8, modificate pentru a trage cu muniţii NATO.

Bateriile de rachete de 70 mm montate pe camioane cu focosul FZ123 pot fi utile pentru apărarea punctuală, iar elicopterele pot intercepta dronele aflate în zbor cu aceste arme cu rază scurtă de acţiune.

Racheta ghidată laser se confruntă totuşi cu unele provocări. Pentru a doborî o dronă de atac rusă, trupele ucrainene trebuie să menţină iluminarea laser a ţintei până când racheta o atinge.

Forţele Moscovei au început recent să folosească Shahed‑urile la altitudini mai mari şi aleg adesea nopţi cu vreme nefavorabilă pentru valuri mari, făcând dronele mai greu de urmărit şi de distrus. Totuşi, această dificultate se aplică multor alte sisteme antiaeriene.

Olivier Heuschen, şeful strategiei şi marketingului pentru vehicule şi sisteme tactice la Thales Belgium, a spus că, dacă racheta ghidată de 70 mm nu poate detecta laserul, zboară către ultima ţintă cunoscută timp de cinci secunde înainte de a continua în traiectorie balistică.

Pe fondul temerilor tot mai mari legate de războiul dronelor în Europa, Thales a majorat producţia de rachete, crescând personalul de cinci ori în ultimii cinci ani, la circa 300 de angajaţi în uzina de la Herstal. Heuschen a spus că firma plănuieşte, de asemenea, să colaboreze cu Ucraina pentru asamblarea şi repararea unor rachete de 70 mm acolo, un acord anunţat în noiembrie de oficialii de la Kiev.

O serie de incursiuni cu drone în ultima lună în Polonia, Danemarca şi România a amplificat îngrijorările.

Alain Quevrin, directorul de ţară pentru Thales Belgium, a spus că firma sa a primit un val „incredibil” de solicitări privind racheta de 70 mm în această săptămână. Compania, deţinută de grupul Thales cu sediul în Franţa, este principalul producător de rachete de 70 mm din Europa.

„Toate ţările europene îşi arată interesul, cu siguranţă”, a spus Quevrin.

Când Polonia a raportat mai mult de o duzină de incursiuni cu drone ruseşti într‑o singură noapte, NATO a ridicat în aer avioane de vânătoare, inclusiv F‑35, pentru a intercepta dronele. Cel puţin unele dintre aceste drone s‑au dovedit a fi versiuni de tip Shahed.

