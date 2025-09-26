Europa se află în război cu Rusia. E timpul să recunoaștem și să acționăm ca atare, susține un fost ambasador SUA la NATO

Rusia nu mai duce doar un război împotriva Ucrainei. Moscova a extins câmpul de luptă asupra întregului continent european, iar ceea ce vedem astăzi nu mai poate fi interpretat ca o succesiune de provocări izolate, ci ca o strategie coerentă de subminare a unității transatlantice, avertizează fostul ambasador american la NATO, Ivo Daalder, într-o analiză publicată de Politico.

În ciuda acestei realități tot mai evidente, Europa continuă să ezite în a formula o concluzie simplă și periculoasă: ne aflăm într-o stare de conflict nedeclarat cu Federația Rusă. Iar lipsa unei recunoașteri oficiale a acestui fapt riscă să coste tot mai mult — politic, militar și strategic.

De la Kiev la Varșovia și Tallinn: un război care nu mai este doar despre Ucraina

Pe fondul impasului de pe frontul ucrainean, Rusia își mută atenția asupra Europei. Drone lansate asupra Poloniei și României, aeronave militare care penetrează spațiul aerian al Estoniei, atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj împotriva infrastructurii energetice și logistice, campanii de dezinformare: toate fac parte dintr-un efort sistematic de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina și de a diviza NATO.

Danemarca a fost ținta unui „actor profesionist” într-un atac hibrid, după ce mai multe drone au survolat, în noaptea de miercuri spre joi, patru aeroporturi și instalații militare, a declarat ministrul apărării Troels Lund Poulsen.

Ads

Incidentul, al doilea în doar câteva zile, a determinat oprirea temporară a traficului la aeroportul Aalborg, care funcționează și ca bază militară. Drone au fost semnalate și la Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, acesta din urmă găzduind avioane de luptă daneze. Aeroportul Billund, al doilea ca mărime din țară, și-a închis spațiul aerian timp de aproape o oră.

Forțele armate au confirmat prezența dronelor și deasupra unor obiective militare, avertizând că vor putea fi doborâte dacă amenință securitatea. Poliția daneză și cea suedeză investighează, de asemenea, rapoarte privind drone observate deasupra unor câmpuri petroliere și în Stockholm.

„Un actor profesionist” și un posibil precedent pentru NATO

„Totul indică o operațiune sistematică, desfășurată simultan în mai multe locații. Este ceea ce aș defini drept un atac hibrid cu drone”, a declarat Poulsen. Oficialul a adăugat că Danemarca ar putea invoca pentru prima dată Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între aliați atunci când un stat se simte amenințat.

Ads

Premierul Mette Frederiksen a confirmat că a discutat cu secretarul general NATO, Mark Rutte, subliniind că alianța „va colabora cu Danemarca pentru a asigura securitatea infrastructurii critice”.

Europa, însă, a preferat să trateze aceste acțiuni ca incidente aflate „sub pragul conflictului armat” – o zonă gri în care răspunsul se limitează la condamnări verbale și la măsuri de „reziliență sporită”.

„Aceasta este greșeala fundamentală”, notează Daalder. Prin lipsa unui răspuns concret, Rusia nu a plătit practic niciun preț pentru campania sa sistematică împotriva Europei.

Kremlinul mizează pe oboseala Occidentului

În contextul în care ofensiva rusă în Ucraina a stagnat, cu pierderi majore și obiective militare nerealizate, Moscova recurge tot mai mult la strategii indirecte: atacuri psihologice, testarea limitelor NATO, exploatarea divergențelor politice dintre aliați.

Ținta nu mai este doar Ucraina, ci capacitatea Europei de a rămâne unită și fermă în susținerea Kievului. Sabotajele asupra bazelor logistice și facilităților care susțin efortul de război ucrainean s-au înmulțit din 2023, iar perioada de relativă acalmie din prima jumătate a acestui an a coincis, deloc întâmplător, cu speranțele Kremlinului că revenirea lui Donald Trump la putere va modifica fundamental poziția americană.

Ads

De altfel, după recenta întâlnire dintre Vladimir Putin și Trump în Alaska, Rusia a reluat seria atacurilor masive asupra Ucrainei — inclusiv un bombardament de o amploare fără precedent, desfășurat la începutul lunii septembrie. În paralel, Moscova a escaladat provocările și în direcția Europei: drone militare au încălcat spațiul aerian polonez și românesc, iar avioane de luptă MiG-31 au fost detectate în cerul Estoniei.

Deși forțele europene au reacționat eficient din punct de vedere militar, interceptând o parte dintre drone și activând proceduri de urgență, testul politic a fost ratat. Reacția SUA a fost cel puțin rezervată, iar lideri de la Washington au sugerat că incidentele ar fi putut fi „erori de navigație”.

În ciuda activării de două ori a Articolului 4 al Tratatului NATO, ca urmare a solicitărilor Poloniei și Estoniei, alianța nu a depășit faza de reafirmare a solidarității. Pentru Vladimir Putin, acest lucru echivalează cu un semnal că poate continua fără costuri reale.

Ads

Ce poate face Europa?

Analiza lui Daalder propune câteva opțiuni concrete:

- Extinderea apărării aeriene a NATO în spațiul ucrainean – prin interceptarea dronelor și rachetelor de deasupra Ucrainei, folosind avioane și sisteme antiaeriene europene operate din propriul spațiu aerian.

- Stabilirea unei linii roșii clare – fiecare nouă incursiune rusă în spațiul aerian, terestru sau maritim european să fie urmată de distrugerea obiectivului implicat.

- Sprijin militar extins pentru Ucraina, inclusiv prin oferirea de mijloace care să permită lovituri în profunzimea teritoriului rus, asupra nodurilor logistice și obiectivelor strategice.

„Ucraina a început să dezvolte propriile drone cu rază lungă și lucrează la rachete balistice. Europa poate contribui decisiv cu tehnologie și armament”, se arată în analiză.

Războiul Rusiei cu Europa nu mai este o ipoteză de lucru sau un scenariu de planificare militară. Este o realitate în curs. Iar faptul că nu este recunoscută ca atare de liderii europeni nu face decât să întărească determinarea Moscovei.

Europa nu mai are luxul ambiguității. A venit momentul să accepte că se află într-un conflict deschis cu Federația Rusă și să acționeze corespunzător. Orice întârziere în această conștientizare strategică riscă să coste mai mult decât și-ar fi imaginat vreodată capitalele occidentale, încheie diplomatul american.

Ads